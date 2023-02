Tướng công an: Vài trăm chưa đủ, cần phải có vài... ngàn!

Trong Dự luật sửa Luật Công an nhân dân (CAND), Bộ Công an – nơi soạn thảo dự luật này - cho rằng: Quy định về cấp bậc cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND chưa phù hợp với thực tiễn.

Luật CAND hiện hành xác định, CAND có 199 sĩ quan mang hàm tướng nhưng khi... đưa Dự luật sửa Luật CAND ra lấy ý kiến rộng rãi thì... đa số không đồng tình và cho rằng... cần sửa đổi bổ sung theo hướng phong thêm... tướng! Đại khái là Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Công an có... quyền có hai Trợ lý. Trợ lý cho ông Tô Lâm tương đương Tổng cục trưởng nhưng hiện giờ ông Tô Lâm mới chỉ có một Trợ lý và theo... Luật CAND hiện hành thì Trợ lý này chỉ có thể là... Thiếu tướng và như vậy... chưa ổn!

Ngoài ra, do Luật CAND không quy định những cá nhân lãnh đạo một số đơn vị tương đương cấp Cục có quyền mang hàm... “tướng”, hay Hiệu trưởng Đại học Cảnh sát nhân dân, Hiệu trưởng Đại học An ninh cũng chưa có... quyền mang hàm... “tướng”... nên trong Tờ trình về Dự luật sửa Luật CAND hiện hành, Bộ Công an yêu cầu phải sửa luật, phải tăng thêm... “tướng” để... “bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”.

Theo Tờ trình về Dự luật sửa Luật CAND, Bộ Công an yêu cầu phải có ít nhất 162... Thiếu tướng (chưa kể trung tướng, Thượng tướng và Đại tướng). Bộ Công an cũng yêu cầu phải tăng số lượng cấp phó và tất nhiên họ cũng phải có cấp bậc tương xứng (1)...

***

Thông tin về một số điểm... “mới” trong Dự luật sửa Luật CAND so với Luật CAND hiện hành như vừa đề cập được công bố cùng lúc với một số thông tin khác có liên quan đến lực lượng CAND.

Chẳng hạn Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Cục Quản lý XNC) đã quyết định tạm đình chỉ công tác một sĩ quan an ninh bị ông Kugan Pillai tố cáo đã tống tiền khi làm thủ tục xuất cảnh cho ông (2).

Trước đã vậy và giờ cũng thế, CAND Việt Nam không cho biết sĩ quan đó tên gì, cấp bậc là gì và chỉ có... Trời biết, sau khi “làm rõ thông tin được phản ánh” thì CAND Việt Nam có làm gì không (?).

Tuy đã có 199 ông... “tướng” nhưng rõ ràng CAND Việt Nam vẫn chưa đủ nhân lực để có thể quản trị - điều hành lực lượng bảo vệ và thực thi pháp luật Việt Nam sao cho đúng kiểu và đúng mực. Yêu cầu bổ sung... “tướng” cho lực lượng CAND rõ ràng là hết sức cấp thiết, thiếu... “tướng” mới nhũng nhiễu trắng trợn tới mức... như vậy đó. Mà cứ như vậy thì làm sao... “đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

Tương tự, có thể vì vẫn còn thiếu... “tướng” nên CAND Việt Nam mới còn thản nhiên “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với công dân mà gần nhất là trường hợp xảy ra ở xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Nếu có đủ... “tướng” để... giáo dục, giám sát thuộc cấp, chắc sẽ không có những viên đại úy xem công dân như... bao cát để thử... giò cẳng và viên đại tá Phó Giám đốc Công an Bến Tre không phải than: “Sự việc làm xấu hình ảnh người chiến sĩ công an” (3).

Dưới gầm Trời này, chẳng bao nhiêu xứ mà lực lượng bảo vệ - thực thi pháp luật có sĩ quan mang hàm... “tướng” và ngay cả những xứ có tướng công an thì số lượng “tướng” cũng chẳng nhiều như Việt Nam. Nhiều “tướng” và nhiều sĩ quan cao cấp không chỉ ngốn của công quỹ khoản tiền khổng lồ do phải chi nhiều hơn cho lương bổng, đãi ngộ khi các ông “tướng” đang... phục vụ. Nhiều “tướng” và nhiều sĩ quan cao cấp còn đồng nghĩa với gia tăng rủi ro cho quỹ bảo hiểm xã hội khi những đối tượng này nghỉ hưu,...

Giáo viên, nhân viên y tế nói riêng, nhân sự của những lĩnh vực liên quan đến phúc lợi xã hội nói cung thi nhau bỏ việc vì lương không đủ sống rõ ràng là không quan trọng bằng CAND phải có thêm... “tướng”.

Thiếu... “tướng”, CAND sẽ không đủ... vững mạnh và làm sao “bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội”? Đừng nhìn “an ninh quốc gia” và “trật tự an toàn xã hội” theo kiểu... thông thường. Chuyện CAND có... 199 ông... “tướng” nhưng nhân viên y tế vẫn phải khẩn khoản xin dùng... “khiên, áo giáp” để... “tự bảo vệ” (4) không thuộc phạm trù “bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội” để... xây dựng CNXH tại Việt Nam.

Quý vị còn nhớ chuyện đổi... “hộ chiếu mẫu mới” không? Sáng kiến của ông Tô Lâm nói riêng và các ông... “tướng” ở Bộ Công an nói chung trở thành vở hài kịch, công diễn ở cả bên trong lẫn bên ngoài Việt Nam có thể là vì thiếu... “tướng” đấy! Nếu Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Công an – Đại tướng Tô Lâm có đủ hai... Trợ lý và cả hai đều là... Trung tướng thì biết đâu “hộ chiếu mẫu mới” vẫn có... “nơi sinh”. Thiếu... “tướng” nên mới thường xuyên thiếu... sáng suốt thành ra phải thông cảm và đâu có ai bị gì đâu!

