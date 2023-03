Tướng công an Đỗ Hữu Ca đối diện nguy cơ cao sẽ bị khai trừ khỏi đảng

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an Hải Phòng, đứng trước nguy cơ cao sẽ bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi ông bị khởi tố bắt tạm giam trong một vụ án nhận tiền chạy án cho doanh nghiệp, báo chí trong nước đưa tin.



Từng là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ông Ca cũng là đảng viên cao cấp của Hải Phòng. Việc khai trừ ông đã được Ủy ban Kiểm tra của Thành ủy Hải Phòng xem xét và đề xuất trong cuộc họp ngày 6/3, tờ Công an Nhân dân cho biết.



Sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy của thành phố cũng đã họp và đề nghị cấp có thẩm quyền khai trừ ông Ca khỏi đảng, vẫn theo Công an Nhân dân.



Trước đó, hôm 24/2, ông Ca đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng ở chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Hải Phòng, theo VnExpress.



Ông Ca được xác định là nhận một số tiền lên đến 35 tỷ đồng từ một doanh nghiệp ở Hải Phòng để chạy án nhưng ông không đem đi chạy án như đã hứa mà giữ lại cho mình. Ông đã giao nộp lại số tiền này khi bị công an bắt.

Vị cựu giám đốc Công an Hải Phòng đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Quảng Ninh, khởi tố bị can về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ theo điều 174 Bộ luật Hình sự hôm 22/2.

Công an tỉnh Quảng Ninh, dưới quyền của tân giám đốc Đinh Văn Nơi, đã truy ra được Tướng Ca trong quá trình điều tra vụ án ‘Trốn thuế’ và ‘Mua bán Mua bán trái phép hoá đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước’ xảy ra trên địa bàn Quảng Ninh.



Theo đó, ông Trương Xuân Đước, giám đốc Công ty Xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, đã thành lập 17 công ty ma để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với số tiền lên đến khoảng 7.500 tỷ đồng. Ông Đước là một doanh nhân có máu mặt ở Hải Phòng có quan hệ thân tình với ông Đỗ Hữu Ca nên thường được gọi là ‘Đước Ca’.



Khi biết mình bị công an Quảng Ninh điều tra, ông Đước đã cầm một số tiền lớn đưa cho ông Ca nhờ chạy án. Hiện tại cả ông Đước và vợ đều đã bị Công an Quảng Ninh khởi tố bắt tạm giam để điều tra.



Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca là Giám đốc Công an Hải Phòng từ năm 2010 đến năm 2019. Ông là người đã chỉ huy vụ cưỡng chế thu hồi đất gây chấn động cả nước trên đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng hồi năm 2012.



Do ông Ca từng là ủy viên của Ủy ban Thường vụ Hải Phòng và hình thức kỷ luật được đề xuất ở mức cao nhất là khai trừ nên việc này cần phải được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét và đưa ra cho Ban bí thư quyết định, tờ Tuổi Trẻ cho biết.