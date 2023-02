Tướng Đỗ Hữu Ca bị bắt vì ‘lừa đảo tiền chạy án’

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an Hải Phòng, bị bắt vì ông đã nhận 35 tỷ đồng từ một doanh nghiệp đang bị điều tra để nhờ chạy án nhưng ông Ca đã đem số tiền này về nhà để biển thủ, truyền thông Việt Nam đưa tin.



Vào ngày 22/2, ông Ca đã bị Cơ quan An ninh-điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội ‘Lừa đảo Chiếm đoạt tài sản’. Trước đó, vào tối 19 rạng ngày 20/2, ông đã bị công an bắt và khám xét nhà riêng ở Hải Phòng.



Trang mạng Dân trí dẫn nguồn tin riêng cho biết khi tới nhà riêng của ông Ca khám xét, công an đã ‘động viên ông Ca nộp lại hết số tiền này cho cơ quan điều tra’.



Đây là số tiền mà ông Trương Xuân Đước, một doanh nhân khét tiếng ở Hải Phòng có quan hệ thân thiết với ông Ca từ thời ông còn là giám đốc công an thành phố này, đưa cho ông Ca để nhờ chạy án trong vụ án ‘Trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn chứng từ’ mà ông Đước đang bị điều tra.



Vốn được giới kinh doanh ở Hải Phòng và Quảng Ninh biết đến là ‘trùm buôn hóa đơn’, ông Đước còn còn được gọi là ‘Đước Ca’do mối quan hệ chặt chẽ với ông Đỗ Hữu Ca, Dân trí cho biết.



Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương mà ông Đước là giám đốc tại Hải Phòng được thành lập để làm vỏ bọc cho hoạt động mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, cũng theo Dân trí. Ngoài ra, ông này còn mở nhiều công ty ma khác tại Hải Phòng và Quảng Ninh để thực hiện công việc này.



Theo trang mạng VnExpress, ông Đước là ‘đầu mối móc nối với một số người tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều’, tỉnh Quảng Ninh, trong vụ án bán trái phép hóa đơn ở doanh nghiệp này.



Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca là người đứng đầu công an Hải phòng từ năm 2010 đến năm 2019. Trong thời gian ông tại vị, ở Hải Phòng đã xảy ra vụ cưỡng chế thu hồi đất gây chấn động cả nước trên khu đầm nuôi tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn hồi năm 2012 ở huyện Tiên Lãng.



Chính ông Ca đã chỉ đạo một lực lượng bao gồm công an và dân quân thực hiện vụ cưỡng chế này khiến cho 4 cảnh sát cùng 2 quân nhân bị thương do trúng đạn hoa cải của gia đình ông Vươn và căn nhà của ông Vươn nằm ngoài diện tích thu hồi bị san phẳng. Vụ thu hồi cưỡng chế này sau đó đã được thủ tướng kết luận là ‘sai phạm’.



Công an tỉnh Quảng Ninh, cơ quan thực hiện vụ bắt giữ, khám xét nhà ông Ca và điều tra về hành vi gian lận hóa đơn của ông Đước, hiện dưới quyền của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, cựu giám đốc Công an An Giang được điều chuyển về tỉnh Quảng Ninh hồi tháng 8 năm ngoái.