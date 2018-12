Tường biên giới: Trump và Đảng Dân chủ quyết không nhượng bộ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/12 thừa nhận rằng nhiều khả năng Thượng viện sẽ không phê chuẩn đòi hỏi cấp 5 tỷ đô la xây bức tường biên giới của ông và điều này có nghĩa là chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa vào giữa đêm nay.

Trước cuộc gặp với các Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, ông Trump đã viết trên Twitter rằng ‘Đóng cửa chính phủ lần này là của Đảng Dân chủ’ mặc dù hồi tuần trước ông đã nói là ông ‘tự hào’ sẽ đóng cửa chính phủ do bất đồng về an ninh biên giới và ‘Tôi sẽ là người đóng cửa chính phủ’.

“Nếu phe Dân chủ bỏ phiếu chống thì sẽ xảy ra đóng cửa chính phủ và đóng cửa rất lâu,” ông Trump viết trên Twitter.

Ông Chuck Schumer, lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện, đã không chấp nhận bị đổ trách nhiệm.

“Tổng thống Trump ạ, lần đóng cửa này là của Ngài,” ông phát biểu trước Thượng viện. “Chính miệng Ngài đã nói như thế.”

Các thượng nghị sỹ Bob Corker và Richard Shelby của Đảng Cộng hòa cho biết các cuộc thương thuyết đang tiếp diễn để xem liệu có đạt được một đạo luật ngân sách mang tính thỏa hiệp hay không.

Một trợ lý cao cấp của phe Cộng hòa trong Thượng viện cho biết có hy vọng rằng phe Dân chủ và phe Cộng hòa sẽ tìm được ‘điểm hài lòng’ trong dự luật ngân sách tạm thời để cấp nhiều tiền hơn cho an ninh biên giới so với như trọng dự luật mà Thượng viện đã thông qua hồi đầu tuần nhưng không đến mức 5 tỷ đô để xây bức tường mà Hạ viện hiện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua.

Các thượng nghị sỹ Cộng hòa như Lamar Alexander và Marco Rubio bày tỏ sự bực dọc với việc thay đổi lập trường của Nhà Trắng. Trước đó, ông Rubio nói rằng Đảng Cộng hòa ủng hộ dự luật cấp ngân sách này mà không có phân bổ tiền cho bức tường bởi vì Phó Tổng thống Mike Pence đã thông báo với họ rằng Nhà Trắng sẵn sàng ủng hộ giải pháp như thế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp các nghị sỹ đồng đảng của ông hôm 21/12 chỉ vài giờ trước thời hạn chót vào giữa đêm sau khi đe dọa chính phủ đóng cửa ‘rất lâu’ do yêu cầu được cấp 5 tỷ đô la để xây tường biên giới của ông không được Quốc hội đáp ứng.

Ông cũng tìm cách đổ lỗi cho Đảng Dân chủ về lần đóng cửa chính phủ này.

Thượng nghị sỹ Richard Shelby nói rằng ông nghi ngờ vấn đề này có thể được giải quyết vào ngày 21/12 trong khi ông John Cornyn, nhận vật Cộng hòa số 2 trong Thượng viện, nói rằng vẫn có chỗ thỏa hiệp nhưng rằng ông Trump không có khả năng chấp nhận bất cứ dự luật nào mà không cấp tiền cho bức tường biên giới – ý tưởng mà ông thúc đẩy từ năm 2015.

Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua dự luật cấp ngân sách cho Chính phủ cho đến ngày 8/2 nhưng lại không có ngân quỹ nào cấp cho bức tường. Hôm 20/12, ông Trump đã gây sức ép các dân biểu Cộng hòa ở Hạ viện sử dụng quyền cấp ngân quỹ ngắn hạn để thông qua số tiền cấp cho bức tường biên giới mặc dù ý tưởng này đã vấp phải sự phản đối của Đảng Dân chủ.

Trong một loạt các dòng tweet hôm 21/12, ông Trump đã hối thúc lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện, ông Mitch McConnell hãy đưa ra bỏ phiếu dự luật đã được hiệu chỉnh ở Hạ viện.

“Thượng nghị sỹ Mitch McConnell nên đấu tranh cho Bức tường và An ninh Biên giới như ông đã đấu tranh cho các vấn đề khác,” ông Trump viết. “Ông ấy cần lá phiếu của những người Dân chủ, nhưng chúng ta đã thấy ở Quốc hội, có khi có những chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra.”

Ông Trump cũng kêu gọi ông McConnell buộc Thượng viện thông qua giải pháp mà ông mong muốn với đa số tối thiểu chứ không phải đại đa số nhu quy chuẩn là 60 phiếu. Tuy nhiên, ngay cả trong nội bộ Đảng Cộng hòa cũng không hội đủ sự ủng hộ.

Ba phần tư hoạt động của chính quyền liên bang đã được cấp ngân quỹ hoàn toàn cho đến khi hết năm tài chính vào ngày 30/9 sang năm, trong đó có các cơ quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Tuy nhiên, ngân quỹ cho các cơ quan khác như Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp sẽ cạn kiệt vào nửa đêm ngày 21/12.

Nếu đạo luật do Hạ viện thông qua được đưa ra Thượng viện, Đảng Dân chủ nói rằng họ sẽ chặn nó lại.

Phát ngôn nhân Nhà Trắng Sarah Sanders nói rằng ông Trump ‘sẽ không xuống nước trong cuộc chiến này’ và ông sẽ ở lại Washington chứ không đi đến khu nghĩ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida trong kỳ nghỉ lễ.

Khi được hỏi nếu xảy ra thì chính phủ sẽ đóng cửa trong bao lâu, bà Sanders nói: “Hãy hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra.”