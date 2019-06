TT Trump trấn an Tokyo sẽ duy trì hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 25/6 trấn an Nhật Bản rằng ông vẫn duy trì cam kết đối với hiệp ước quân sự mà cả hai nước đều mô tả là “nền tảng an ninh ở châu Á, sau khi xuất hiện một bài báo nói rằng trong vòng riêng tư, ông Trump đã bàn tới việc rút ra khỏi hiệp ước an ninh này, theo Reuters.

Trích dẫn các nguồn không được xác định, hãng tin Bloomberg hôm qua tường thuật rằng ông Trump đã thảo luận việc chấm dứt hiệp ước an ninh với Nhật, một hiệp ước mà theo ông, “chỉ có một chiều” bởi vì theo hiệp ước, Hoa Kỳ phải bảo vệ Nhật Bản nếu nước này bị tấn công, thế nhưng lại không đòi Tokyo phải có đáp ứng tương tự.

Bài báo còn cho biết ông Trump không hài lòng với kế hoạch di dời căn cứ của Mỹ trên đảo Okinawa, Nhật Bản.

Trả lời câu hỏi của truyền thông về thông tin vừa kể, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói:

“Điều mà truyền thông tường thuật và quý ông nhắc tới, không hề có”.

Ông Suga khẳng định: “Chúng tôi đã được tổng thống Hoa Kỳ xác nhận rằng điều đó không phù hợp với chính sách của chính phủ Hoa Kỳ.”

Theo thỏa thuận an ninh, Hoa Kỳ cam kết sẽ bảo vệ Nhật Bản nếu nước này bị tấn công, trong khi Nhật Bản từ bỏ quyền tiến hành chiến tranh sau thất bại trong Thế chiến thứ hai.

Đánh đổi lại, Nhật Bản cung cấp các căn cứ quân sự mà Washington sử dụng để phóng sức mạnh sâu vào châu Á, kể cả căn cứ quân sự tại Okinawa, nơi trú đóng của lực lượng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đông đảo nhất ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, cũng như việc triển khai một đội tàu tác chiến gồm tàu sân bay tại căn cứ hải quân Yokosuka gần Tokyo.

Hiệp ước an ninh hiện hữu còn đặt Nhật Bản dưới ô dù hạt nhân của Hoa Kỳ, rút ra khỏi hiệp ước buộc Washington phải rút một phần lớn lực lượng quân sự Mỹ ra khỏi châu Á vào thời điểm khi mà sức mạnh quân sự của Trung Quốc đang gia tăng.

Trong trường hợp đó, Nhật Bản buộc phải tìm kiếm các liên minh mới trong khu vực, và củng cố hệ thống phòng thủ của chính mình, điều này có thể gây lo ngại cho tình trạng phổ biến hạt nhân ở một khu vực vốn đã căng thẳng.

Mối quan hệ chặt chẽ giữa Washington với Tokyo cũng đã mang lại nhiều lợi ích cho các nhà thầu quân sự Mỹ như Lockheed Martin Corp và Raytheon Co, là các tập đoàn đã bán hàng tỷ đô la thiết bị quân sự cho Lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Vẫn theo Reuters, trong chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng 5, ông Trump cho biết ông hy vọng quân đội Nhật Bản sẽ tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng của Mỹ trên khắp châu Á và các nơi khác giữa lúc Tokyo đang tăng cường khả năng hoạt động xa bờ của các lực lượng quân sự của mình.