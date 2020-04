TT Trump gặp đại diện ngành dệt may giữa lúc họ chuyển sang làm khẩu trang

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp mặt các đại diện của ngành dệt may Mỹ hôm 27/4 trong bối cảnh các nhà máy tìm cách chuyển dây chuyền sản xuất của họ sang làm khẩu trang và các mặt hàng quan trọng khác giữa đại dịch virus corona, theo thông tin từ Nhà Trắng.

Cố vấn thương mại của Nhà Trắng Peter Navarro, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Fox News, cho biết vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa sẽ gặp Hội đồng các Tổ chức Dệt may Quốc gia, với các thành viên bao gồm các công ty như HanesBrands Inc, Under Armor Inc và Fruit of the Loom của Bershire Hathaway Co.

DuPont Protection Technologies, Cargill Cotton và các công ty tư nhân như Jockey International Inc và Lycra Co cũng là thành viên của hội đồng này.

Các công ty này đang nhắm mục tiêu “chuyển đổi mục đích sử dụng các nhà máy của họ từ việc may áo phông sang may các loại áo bảo hộ (y tế) và khẩu trang cũng như tăm bông” dùng để xét nghiệm virus corona, giống như việc General Motors dùng nhà máy sản xuất ô tô của họ để sản xuất máy trợ thở cho bệnh nhân, theo ông Navarro cho biết.

Ông Trump dự kiến sẽ gặp các “đại diện của ngành công nghiệp” trên vào lúc 2 giờ chiều (1800 GMT), theo lịch trình được Nhà Trắng công bố.

Việc thiếu nghiêm trọng nguồn cung cấp y tế của Mỹ đã cản trở các nhân viên y tế trên tuyến đầu điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona, khiến các bệnh viện và các tiểu bang phải tranh giành các thiết bị bảo hộ.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cũng kêu gọi người Mỹ đeo khẩu trang để giúp ngăn ngừa sự lây lan của virus, nhưng cũng khuyến khích sử dụng các khẩu trang tự chế và các loại thay thế khác để không ảnh hưởng đến nguồn cung khẩu trang y tế cho những nhân viên chăm sóc sức khoẻ.

Ông Navarro cũng cho biết chính quyền đang tập trung vào các quy định để giữ cho các nhà máy của Mỹ nhìn chung được tiếp tục hoạt động trong thời gian đại dịch, bao gồm việc kiểm tra các công nhân để phát hiện các ca nhiễm tiềm năng.

“Chúng tôi đang cố gắng tìm ra các quy định tốt nhất để duy trì hoạt động của các nhà máy của chúng ta,” ông Navarro nói. “Họ sẽ phải áp dụng các quy định phù hợp, việc giãn cách xã hội khác nhau. Họ sẽ phải định hình lại các nhà máy. Họ sẽ phải sử dụng những thứ như máy đo thân nhiệt để kiểm tra nếu công nhân có sốt hay không khi đến làm.”