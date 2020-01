TT Trump nêu kết quả thăm dò ở Iowa cho thấy ông đánh bại các ứng cử viên Dân chủ

Một cuộc thăm dò do New York Times/ Siena College thực hiện cho thấy ông Trump sẽ tái đắc cử tại bang Iowa với 45% số phiếu so với 44% phiếu bầu cho Joe Biden, ứng cử viên Đảng Dân chủ, Fox News và IBT cho biết.

So với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, ông Trump thắng 48 trên 42%. Ông Trump cũng đánh bại ông Mike Bloomberg theo tỷ lệ 47 trên 39%.

Theo kết quả các cuộc thăm dò trong vài tuần qua, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đại diện bang Vermont, sẽ thắng cuộc bầu cử nội bộ bên Đảng Dân chủ ở Iowa vào ngày 3/12. Nhưng liệu ông có thể đánh bại ông Trump?

Một cuộc thăm dò do New York Times/Siena College thực hiện từ ngày 20 đến 23/1 cho thấy ông Sanders bị ông Trump đánh bại tại bang Iowa.

Một trong các câu hỏi dược đặt ra trong cuộc thăm dò là: “Nếu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra hôm nay, ông/bà bầu cho ai?”

Kết quả cho thấy 45% cử tri Iowa chọn ông Trump, so với 44% bầu cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden hoặc Thị trưởng Indiana Pete Buttigieg. Ông Trump dánh bại Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar theo tỷ lệ 46 trên 41; Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren 47 trên 39; và Thị trưởng New York Mike Bloomberg theo tỷ lệ 47 trên 39.

Ông Trump không bỏ lỡ cơ hội để nêu bật tin này. Hôm thứ năm 30/1, ông chia sẻ trên Twitter : “Kết quả thăm dò tuyệt vời ở Iowa, nơi tôi vừa tới dự cuộc Tập họp Lớn!”.

Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, ông Trump đắc cử ở Iowa, dẫn đầu đối thủ gần nhất tới 10 điểm.

International Business Times (IBT) trích dẫn giới phân tích nói cuộc thăm dò xác nhận một vấn đề mà Đảng Dân chủ đang phải đối mặt. Đó là đảng này có quá nhiều ứng cử viên tốt cho nên lá phiếu của cử tri bị chia nhỏ, cho phép ông Trump đắc cử.

Cuộc thăm dò cũng nêu bật những sự chia rẽ về ý thức hệ và giữa các thế hệ trong giới ủng hộ Đảng Dân chủ ở Iowa và trên khắp nước Mỹ, về liệu họ nên hậu thuẫn ứng cử viên nào.

Cuộc thăm dò này cũng xác nhận là mức độ ủng hộ dành cho ông Bernie Sanders đã tăng đáng kể trong tháng vừa rồi. Cử tri Iowa vẫn coi ông Sanders là ứng cử viên có triển vọng nhất để đánh bại ông Trump, tiếp theo là Thị trưởng Pete Buttigieg, thường bị chê là quá trẻ và không có kinh nghiệm, và sau đó, ông Joe Biden.

Trang mạng Real Clear Politics dẫn kết quả cuộc thăm dò mới nhất – ngày 27/1, do ABC News/Washington Post cho thấy trong một cuộc tổng tuyển cử trên toàn quốc, ông Biden đánh bại ông Trump theo tỷ lệ 50 trên 46%, ông Sanders đánh bại ông Trump theo tỷ lệ 49 trên 47, trong khi ông Trump và bà Elizabeth Warren hòa, mỗi người đạt 48%.

Trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho đài truyền hình Fox vào chiều tối thứ Năm từ Iowa, Tổng thống Trump nói ông tự tin là ông sẽ được tha bổng sau phiên xét xử luận tội tại Thượng viện, ông nêu bật thành tích của ông trong cương vị Tổng thống và kết quả của cuộc thăm dò tại bang Iowa của NYT/Siena College.

“Tôi dẫn đầu tất cả mọi người ở Iowa, tất cả mọi ứng cử viên Dân chủ!”

Ông Trump nói thêm rằng bất cứ cuộc thăm dò nào cho thấy ông Biden đánh bại ông đều đã cũ, và khẳng định: “Đảng Cộng hoà đang đánh bại tất cả, ông Biden đang xuống dốc, tôi đoán ông Bernie đang lên”.