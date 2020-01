Tranh luận cuối cùng của các ứng cử viên Dân chủ trước bầu cử sơ bộ ở Iowa

Đêm thứ Ba 14/1, giờ Hoa Kỳ, 6 ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ đã đối mặt trong cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trước khi diễn ra bầu cử sơ bộ tại bang Iowa. Cuộc bầu cử vào tháng Hai sắp tới sẽ chọn người đại diện cho Đảng ra tranh chức Tổng thống Mỹ năm 2020.

Cuộc tranh luận do đài CNN và tờ Des Moines Register tổ chức, kéo dài 3 giờ đồng hồ. Theo báo Huffington Post thì các cuộc thăm dò cho thấy 4 ứng cử viên được đánh giá là ngang ngửa trong cuộc tranh luận tại thủ phủ của bang Iowa vào thời điểm chỉ còn vài tuần lễ nữa trước các cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tại Hoa Kỳ, nhưng cuộc tranh luận không cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa các ứng cử viên và có phần chắc sẽ không thay đổi đáng kể sự chọn lựa của cử tri.

Thành tích các ứng cử viên trong cuộc tranh luận

Các cuộc thăm dò công luận cho thấy ông Joe Biden, và các Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Thị trưởng thành phố South Bend Pete Buttigieg và Elizabeth Warren đều có khả năng thắng bang Iowa, hoặc ít nhất, đạt kết quả đủ khả quan để tiếp tục vận động.

Doanh nhân Tom Steyer, người được ủng hộ rộng rãi tại hai ban gNevada và South Carolina, bỏ tiền riêng của ông để vận động và do đó ông sẽ tiếp tục tranh cử, bất chấp ông là ứng cử viên về sau.

Ứng cử viên còn lại, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, được tờ báo đánh giá là ít có cơ may thắng bang Iowa, bất chấp khả năng tranh luận khá sắc bén.

Mặc dù ông Biden không phải là ứng viên dẫn đầu tại Iowa, song ông rõ rệt là ứng cử viên dẫn đầu trên toàn quốc, nhờ sự ủng hộ của khối cử tri da đen và sự tin tưởng rộng rãi rằng ông sẽ là ứng cử viên có nhiều cơ may đánh bại Tổng thống Trump.

Các vấn đề tranh cãi

Tất cả các ứng cử viên đều nêu bật khả năng của họ trong cương vị Tổng Tư lệnh trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Cựu Phó Tổng thống Biden và Tns Klobuchar là hai ứng cử viên ủng hộ việc duy trì quân đội Mỹ tại Trung Đông. Ông Biden cho rằng việc duy trì quân đội Mỹ tại Trung Đông là cần thiết. Bà Klobuchar khẳng định cần có một số lượng binh lính ở Trung Đông, song không ở mức độ hiện tại. 4 ứng cử viên còn lại thì cho rằng cần phải rút quân đội Mỹ ra khỏi khu vực. Thượng nghị sĩ Warren nói phải ngưng yêu cầu quân đội Mỹ giải quyết các vấn đề mà bà cho là không thể giải quyết được bằng sức mạnh quân sự.

Thượng nghị sĩ Sanders nói dân chúng Mỹ đã quá mệt mỏi vì những cuộc chiến tranh kéo dài khiến Hoa Kỳ tốn kém hàng tỉ đôla, ông nói ông sẽ xây dựng lại nước Mỹ và Bộ Ngoại giao để giải quyết các cuộc xung đột quốc tế theo ngã ngoại giao.

Các vấn đề nổi bật khác tâp trung quanh vấn đề chăm sóc sức khỏe, vấn đề môi trường, chi phí giáo dục, và các vấn đề khác liên quan tới ngân sách gia đình, theo USA Today.

Các ứng cử viên tranh cãi về những ưu điểm của chương trình chăm sóc y tế cho tất cả, Medicare For All, so với đạo luật Chăm sóc Sức khỏe giá phải chăng của cựu Tổng Thống Obama.

Ông Sanders nói một cách để tài trợ chương trình “Medicare for All” là áp đặt mức thuế 4% trên thu nhập- trừ 29.000 USD đầu tiên, như vậy một gia đình trung bình có mức thu nhập 60.000 USD, sẽ phải chi 1.200 USD một năm, thay vì 12.000 USD một năm”.

Các gia đình sẽ tiết kiệm thêm tiền bạc vì không phải trả các chi phí khác nhau khi gặp Bác sĩ.

Thượng nghị sĩ Warren nói bà sẽ dùng các quyền của mto65 Tổng thống để giảm thiểu chi phí thuốc men, và các gia đình trung lưu không phải trả tiền thuốc.

Ông Buttigieg bênh vực giải pháp cho phép người dân quyền chọn lựa. Dân có quyền chọn giữ bảo hiểm y tế của mình, thay vì gia nhập Medicare for All.

Ông nói đề nghị của ông sẽ tốn kém 1.5 nghìn tỉ trong 10 năm, tài trợ một phần bằng cách điều đình giảm giá thuốc, và hủy bỏ các biện pháp cắt giảm thuế do chính quyền Tổng thống Trump thông qua, vốn chỉ lấp đầy túi của các tập đoàn lớn và người giàu có thực sự không cần đến số tiền đó.

Báo Huffington Post nói một số vấn đề đáng quan tâm không được nêu lên vì sự vắng mặt của các cựu ứng cử viên như Beto O’Rourke, Kamala Harris, Cory Booker, Julian Castro, Andrew Yang và Tulsi Gabbard. Đó là các vấn đề kiểm soát súng ống, vấn đề di trú và sắc tộc, và vấn đề biến đổi khí hậu.