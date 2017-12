TT Putin: vụ nổ ở St. Petersburg là khủng bố

Vụ nổ tại một siêu thị ở thành phố lớn thứ hai của Nga là một cuộc tấn công khủng bố, Tổng thống Vladimir Putin nói hôm 28/12. Ông cho biết thêm rằng một cuộc tấn công khác đã bị ngăn chặn.

Ít nhất 13 người bị thương hôm 27/12 khi một thiết bị nổ đã nổ tung ở nơi gửi túi xách của khách hàng tại siêu thị ở St. Petersburg. Các nhà điều tra cho hay, thiết bị này chứa 200 gram chất nổ và được nhét thêm các mảnh sắc để gây thiệt hại nhiều hơn.

Chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Ông Putin đã đưa ra nhận định hôm 28/12 tại lễ khen thưởng ở điện Kremlin dành cho các quân nhận tham gia chiến dịch của Nga ở Syria, nhưng ông không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.

Ông cũng nói rằng một cuộc tấn công khủng bố khác đã bị ngăn chặn ở St. Petersburg, nhưng nói cụ thể hơn nữa.

Đầu tháng này, ông Putin đã gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để cảm ơn về tin báo của CIA đã giúp ngăn chặn hàng loạt vụ đánh bom ở Sy. Petersburg, thành phố quê hương của ông Putin.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết bảy nghi can có mối liên hệ với đến nhóm Hồi giáo Nhà nước đã bị bắt do liên quan đến âm mưu đánh bom kể trên.