TT Biden vận động ở Bờ Tây trước thềm bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 3/11 đã kêu gọi các cử tri trẻ ở các bang New Mexico và California đi bỏ phiếu để bảo vệ nền dân chủ trong đợt vận động tranh cử lớn cuối cùng của ông, vài ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ vốn có thể khiến đảng Dân chủ của ông mất quyền kiểm soát Quốc hội.



Chuyến công du Bờ Tây của ông Biden bắt đầu ở Albuquerque, nơi ông nói về chương trình hủy nợ cho sinh viên trị giá hàng tỷ đô la và chỉ trích lợi nhuận kỷ lục của các hãng dầu mỏ trong lúc các ứng cử viên Dân chủ trên toàn quốc đối mặt khó khăn do giá xăng dầu cao và lạm phát.



Phát biểu tại Đại học MiraCosta ở Oceanside, California, nơi ứng viên Dân chủ Mike Levin đang chiến đấu để giữ lấy ghế vốn lâu nay vẫn do đảng Cộng hòa nắm giữ, ông Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc đua cấp bang và cấp thấp hơn trên khắp đất nước, và nói rằng chúng có thể ‘quyết định liệu nền dân chủ của chúng ta có được duy trì hay không’.



“Nền dân chủ đang ở trên lá phiếu,” ông Biden nói. “Sự thật là ... cuộc bầu cử này sẽ quyết định hướng đi của đất nước trong ít nhất một thập kỷ hay nhiều hơn”.



Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Cộng hòa có thể giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, và có lẽ cả Thượng viện.



Ông Biden đã đề cập đến quyền phá thai, an sinh xã hội, thậm chí là tương lai của Iran, trong một bài phát biểu dàn trải cũng đề cập đến chứng nói lắp của ông khi còn nhỏ, và cái chết của người vợ đầu tiên và con gái ông, và sau đó là con trai ông, Beau Biden.



Trước đó, tại New Mexico, ông Biden cho biết các chính sách xóa nợ sinh viên của ông và chương trình miễn học phí đại học của Thống đốc New Mexico Michelle Lujan Grisham, một trong những chương trình lớn nhất cả nước, được đưa ra nhằm giúp những người trẻ ở Mỹ có các kỹ năng để cạnh tranh trong nền kinh tế hiện đại.



“Thế hệ của các bạn sẽ không bị làm lơ, các bạn sẽ không bị quay lưng, các bạn sẽ không bị bóp nghẹt tiếng nói”, ông Biden phát biểu trước các sinh viên tại Cao đẳng Cộng đồng Trung tâm New Mexico, nơi ông cũng nói rằng không nên bỏ tù ai đó chỉ vì họ tàng trữ cần sa và hứa hẹn sẽ có nỗ lực khác để cấm vũ khí tấn công.



Các cuộc thăm dò cho thấy Lujan Grisham đang dẫn trước đối thủ Cộng hòa Mark Ronchetti, một cựu xướng ngôn viên thời tiết trên truyền hình, khoảng 6 điểm. Lujan Grisham đã đưa việc duy trì khả năng tiếp cận phá thai thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình. Ronchetti muốn cấm phá thai lớn hơn 15 tuần tuổi, và đã công kích Lujan Grisham về tội phạm và kinh tế.



Ông Biden cũng phát biểu tại địa hạt thứ hai của bang, nơi nữ dân biểu Cộng hòa đương nhiệm Yvette Herrell đang trong cuộc đua sát sao với đối thủ Dân chủ Gabe Vasquez.



Lĩnh vực dầu khí của New Mexico là vấn đề then chốt trong cuộc đua và ông Biden đã lặp lại các lời công kích mới đây của ông nhằm vào các đại công ty dầu mỏ vì thu lợi nhuận kỷ lục trong khi đẩy giá xăng dầu lên cao.



“Những khoản lời quá đáng này là của trời cho nhờ chiến tranh”, ông Biden nói trước hang trăm ủng hộ viên tại một trung tâm cộng đồng ở South Valley của thành phố Albuquerque khi đám đông theo dõi màn hình lớn bên ngoài.



Ông Biden và các diễn giả khác của đảng Dân chủ không đả động gì đến giá cả tiêu dùng tăng cao mà các nhà phân tích cho rằng đang phủ bóng đen lên phá thai và các vấn đề xã hội khác trong cuộc bầu cử.



Ông Biden sẽ phát biểu ở California vào ngày 4/11 và sau đó là Illinois trước khi đến Pennsylvania vào ngày 5/11 để tham gia một cuộc tập hợp cùng với cựu Tổng thống Barack Obama. Ông dự kiến sẽ phát biểu tại một cuộc tập hợp ở Maryland vào ngày 7/11 trước khi bầu cử diễn ra vào ngày 8/11.