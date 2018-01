Trung Quốc hủy chuyến bay vì tranh cãi với Đài Loan

Hai hãng hàng không Eastern Airlines và Xiamen Airlines của Trung Quốc ngày 30/1 cho biết đã hủy bỏ 176 chuyến bay hai chiều đến Đài Loan đã được bổ sung vào lịch bay để đáp ứng nhu cầu Tết Âm lịch trước những tranh cãi giữa Bắc Kinh và Đài Loan về đường bay.

Trong những tuyên bố riêng, hai hãng hàng không nói họ không có cách lựa chọn nào khác là hủy bỏ các chuyến bay sau khi cho biết là nhà cầm quyền Đài Loan từ chối chấp thuận các chuyến bay này.

Trong tháng, Trung Quốc mở thêm vài đường bay mới, trong đó có tuyến đi bắc đến Eo biển Đài Loan chia cách Hoa lục và Đài Loan. Đài Loan nói việc này không có sự đồng ý của họ, trái ngược với điều mà chính phủ dân chủ tại Đài Bắc nói là thỏa thuận 2015 thảo luận lần đầu tiên về những đường bay này.

Chính phủ tự trị Đài Loan đã từ chối không chấp thuận đơn của China Eastern và Xiamen Airlines (do China Southern Airlines chiếm đa số cổ phần) xin bổ sung chuyến bay nhân dịp Tết Âm lịch.

Đài Loan đã bày tỏ quan ngại là những đường bay mới quá gần với đường bay hiện hữu nối liền các phi trường với hai nhóm đảo do Đài Loan kiểm soát nằm gần Trung Quốc, và là một mối đe dọa đối với sự an toàn của các chuyến bay. Trung Quốc nói không có đe dọa về an toàn nào cả.

Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh bướng bỉnh, và các quan hệ đã nguội lạnh kể từ khi Tổng thống Thái Anh Văn thuộc Đảng Dân tiến có khuynh hướng độc lập lên nắm quyền vào năm 2016.

Hãng hàng không China Eastern xin lỗi khách hàng và nói sẽ trả tiền lại và đặt lại vé cho những người nào đã mua vé trên các chuyến bay bị hủy.

Hãng Xiamen Airlines kêu gọi “giới hữu trách Đài Loan xúc tiến yêu cầu vì phúc lợi của người dân ở hai bên eo biển, tuân thủ nguyện vọng của quần chúng, đáp ứng những nhu cầu cấp bách của người dân, và không cản trở những người dân Đài Loan trở về nhà.”

Trong một nhận xét gay gắt ngày 30/1, cơ quan quản trị hàng không dân sự Trung Quốc nói Đài Loan phải một mình chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào phát xuất từ việc hủy bỏ các chuyến bay. Cơ quan này cho biết đã kêu gọi các hãng hàng không khác giúp du khách về quê.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo ngày 30/1 tại Đài Bắc, Bộ trưởng Giao thông Đài Loan Ho Chen Tan nói Đài Loan không buộc các hãng hàng không hủy bỏ các chuyến bay.

“Chúng tôi chưa bao giờ nói sẽ không chấp thuận cho các chuyến bay bổ sung của China Eastern hay Xiamen Airlines. Từ đầu tới giờ, chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi hy vọng tình hình có thể đáp ứng nhu cầu của hành khác và rằng tất cả chúng ta có thể thảo luận một sự dàn xếp thỏa đáng cho các chuyến bay tăng cường,” ông Ho nói.

Với giá vé tăng trước Tết Âm lịch, Bộ Giao thông Đài Loan cho biết sẽ cố gắng giúp người Đài Loan trở về nhà trong dịp lễ Tết.

Thêm vào những chuyến bay trực tiếp, người Đài Loan ở Trung Quốc có thể quá cảnh về nhà qua hướng Hong Kong hay Macau, hay đi phà từ tỉnh Phúc Kiến đến nhóm đảo Kim Môn và Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát rồi dùng các chuyến bay nội địa trở về Đài Loan.