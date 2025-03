Trung Quốc cáo buộc lãnh đạo tình báo New Zealand ‘nói dối’

Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand hôm 13/3 đã cáo buộc giám đốc tình báo của Wellington nói dối sau khi ông cảnh báo về những nguy cơ an ninh do ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Thái Bình Dương.



Trong một bài phát biểu ở Wellington tuần trước, Tổng Giám đốc Cục Tình báo An ninh New Zealand, ông Andrew Hampton, nói rằng việc các quốc gia Thái Bình Dương tập trung vào các vấn đề kinh tế và tội phạm xuyên quốc gia đã tạo cơ hội cho Trung Quốc ký các thỏa thuận chiến lược gắn hợp tác kinh tế với an ninh.



“Phát biểu đó là hoàn toàn vô căn cứ, tất cả đều là bịa đặt, và không khác chi lan truyền thông tin sai lệch,” đại sứ quán Trung Quốc tại Wellington cho biết.



Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận với một số quốc gia Thái Bình Dương, khiến New Zealand, một thành viên của liên minh tình báo Ngũ Nhãn vốn cũng có Anh, Mỹ, Canada và Úc, lo lắng.



Tuần trước, ông Hampton nói rằng Trung Quốc muốn ‘tạo ra các cấu trúc khu vực cạnh tranh và mở rộng ảnh hưởng của mình với các đảo quốc Thái Bình Dương’, điều này dẫn đến rủi ro can thiệp và gián điệp từ nước ngoài.



Quần đảo Cook, quốc gia Thái Bình Dương tự trị nhưng gắn kết tự do với New Zealand, là trung tâm của những căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và New Zealand.



Thủ tướng Quần đảo Cook Mark Brown đã đến Trung Quốc hồi tháng Hai để ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.



Việc nà đã khiến Wellington tức giận. New Zealand đã phàn nàn rằng chuyến thăm của ông Brown thiếu sự tham vấn và không minh bạch.



Các văn kiện hợp tác đã được công bố, tuyên bố của Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, đồng thời nói thêm rằng không có ‘ý đồ bí mật’ nào trong quan hệ giữa Trung Quốc với Quần đảo Cook.



Đại sứ quán Trung Quốc tại Wellington cũng xử lý quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh với các đảo quốc Niue và Quần đảo Cook.