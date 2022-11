Trung Quốc bác bỏ họ duy trì đồn công an ở Hà Lan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2/11 cho biết các văn phòng được thành lập ở Hà Lan không phải là đồn công an mà là các trung tâm giúp công dân Trung Quốc gia hạn giấy tờ, một ngày sau khi chính phủ Hà Lan ra lệnh đóng cửa các cơ sở này trong bối cảnh diễn ra điều tra về các hoạt động của họ.

Chính phủ Hà Lan tuần trước tuyên bố họ sẽ điều tra xem liệu các văn phòng này có hoạt động bất hợp pháp thay mặt cho Bắc Kinh hay không, sau các bản tin của RTL và trang web ‘Follow The Money’ rằng hai cơ sở như vậy đã thực hiện các chức năng, bao gồm gia hạn từ xa bằng lái xe của công dân Trung Quốc không có quy chế ngoại giao chính thức.

Điều này xảy ra sau những cáo buộc rằng một trong những cơ sở này cũng đã quấy rối một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc sống ở Hà Lan. Cáo buộc này bị đại sứ quán Trung Quốc ở The Hague bác bỏ.

Hôm 1/11, Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan, Wopke Hoekstra, đã viết trên Twitter rằng ‘do phía Trung Quốc đã không xin phép Hà Lan để mở các cơ sở này, Bộ Ngoại giao Hà Lan đã thông báo với đại sứ Trung Quốc rằng chúng phải bị đóng cửa.

Khi được hỏi về cuộc điều tra của Hà Lan và liệu Trung Quốc có thông báo cho Hà Lan về các cơ sở này hay không, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã bác bỏ các cáo buộc.

“Các tổ chức mà anh đề cập không phải là đồn công an hay trung tâm dịch vụ cảnh sát,” ông Triệu phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 2/11 ở Bắc Kinh.

“Hoạt động của họ là hỗ trợ công dân Trung Quốc tại chỗ, những người cần xin gia hạn bằng lái đã hết hạn qua mạng và các hoạt động về kiểm tra thể chất bằng cách tổ chức địa điểm,” ông Triệu nói thêm.

“Các nhân viên tình nguyện là những Hoa kiều nhiệt tình ở đó, không phải công an Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng các bên liên quan không đưa ra những tuyên bố vô lý”.

Nhà chức trách Đức cũng đang điều tra liệu Trung Quốc có duy trì một đồn công an ngoài lãnh thổ bất hợp pháp ở Frankfurt hay không, một phát ngôn nhân chính phủ Đức cho biết hồi tuần trước.



Cuộc điều tra của Đức nhằm kiểm tra tin trình báo của nhóm hoạt động Tây Ban Nha Safeguard Defenders, vốn cho biết Trung Quốc đã thành lập các đồn công an không khai báo ở 30 nước, bao gồm cả Đức, một phát ngôn nhân Bộ Nội vụ Đức cho biết.



“Giới chức công an Trung Quốc tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và hoàn toàn tôn trọng chủ quyền tư pháp của các nước khác,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trả lời khi được hỏi về các đồn công an Trung Quốc ở nước ngoài.