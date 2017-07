Trump thăm Pháp, kỷ niệm 100 năm Mỹ tham chiến trong Thế chiến I

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư 12/7 lên đường sang Pháp, trọng tâm chuyến đi là thảo luận với Tổng thống Emmanuel Macron về vấn đề chống khủng bố, và dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày quân đội Hoa Kỳ tham gia Thế chiến thứ Nhất.

Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào ngày thứ Năm 13/7 tại thủ đô Paris trước khi nói chuyện với các nhà báo.

Tổng thống Macron cho biết:

"Chúng tôi sẽ bàn về tất cả những vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm, kể cả những vấn đề mà chúng tôi có bất đồng, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề mà chúng tôi đang cùng làm việc, chẳng hạn như mối đe dọa khủng bố, khủng hoảng ở Syria và Libya, và rất nhiều vấn đề mà hai bên quan tâm."

Một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ nói với các phóng viên rằng Tòa Bạch Ốc dự kiến chương trình nghị sự sẽ bao gồm tình hình ở Syria và quan hệ hợp tác Mỹ-Pháp, và các vấn đề chống khủng bố, ngoài ra có thể hai bên cũng sẽ tiếp tục bàn về các vấn đề đã nêu lên tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Đức hồi cuối tuần trước.

Pháp nằm trong liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria và Iraq từ cuối năm 2014. Phần lớn các cuộc không kích năm nay diễn ra ở Syria, nơi phiến quân IS lập thủ đô trên thực tế của họ tại thành phố Raqqa.

Ông Trump và ông Macron đều đang trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống, hai ông cho thấy là có khác biệt về chính sách liên quan tới các nỗ lực quốc tế chống biến đổi khí hậu. Nhưng hai nhà lãnh đạo cũng có chung những mục tiêu nhất định, như giảm số lượng công chức phục vụ trong các cơ quan chính phủ.

Một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ mô tả mối quan hệ giữa hai vị tổng thống là "rất tích cực".

Vào thứ Sáu 14/7, Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania sẽ dự Lễ kỷ niệm ngày chiếm ngục Bastille, trong đó các quân nhân Pháp và Mỹ sẽ cùng diễu hành.

Quan chức Mỹ cao cấp nói:

"Việc đất nước chúng ta tham gia Chiến tranh Thế giới thứ nhất, sát cánh với người Pháp, rõ ràng là đi song song với những gì chúng ta đang làm ngày hôm nay. Chúng ta vẫn sống trong một thế giới đầy nguy hiểm. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những mối đe dọa."