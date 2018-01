Trump phủ nhận phát biểu thô tục về Châu Phi, Haiti

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu lên Twitter phủ nhận sử dụng từ ngữ thô tục để mô tả các quốc gia Châu Phi và Haiti, một ngày sau khi ông được dẫn lời gọi các nước này là các quốc gia "hố phân" (tiếng Anh: "s***hole") trong một cuộc họp tại Nhà Trắng về vấn đề nhập cư.

"Ngôn ngữ mà tôi sử dụng tại cuộc họp DACA khá mạnh, nhưng đó không phải là ngôn ngữ được sử dụng. Điều thực sự khó là đề xuất quái đản được đưa ra - một trở ngại lớn cho DACA!" ông Trump nói trong một dòng tweet.

Trong một dòng tweet khác, tổng thống nói ông "chưa bao giờ nói bất cứ điều gì xúc phạm về người Haiti ngoại trừ Haiti rõ ràng là một đất nước nhiều rắc rối và nghèo nàn." Tổng thống nói rằng ông có một mối quan hệ tuyệt vời với người Haiti và đề nghị các cuộc họp tương lai nên được thu âm lại.

Tin tức về những phát biểu với ngôn ngữ thô tục của ông Trump được loan đi sau khi các thượng nghị sĩ lưỡng đảng tranh luận về những sửa đổi quy định nhập cư, theo ba người được báo cáo về cuộc họp này tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng.

Hôm thứ Sáu, Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Illinois, Dick Durbin, một trong những người có mặt trong cuộc họp đó nói với các phóng viên rằng từ ngữ thô tục đó chính xác là từ đã tổng thống sử dụng, không chỉ một lần mà vài lần. Ông Durbin gọi những phát biểu này là "xấu xa," "thô tục" và "kì thị chủng tộc."

Ông Trump đưa ra phát biểu thô tục này khi ông Durbin giải thích về thỏa thuận đạt được bởi sáu thượng nghị sĩ lưỡng đảng, có thể bảo vệ gần 800.000 người nhập cư trẻ tuổi khỏi bị trục xuất, cũng như tăng cường an ninh biên giới, theo báo The Washington Post.

Tổng thống hỏi tại sao Mỹ cho phép nhiều người nhập cư từ Haiti và Châu Phi hơn là từ các nước như Na Uy, trong khi ông bác bỏ một thỏa thuận lưỡng đảng cung cấp những biện pháp bảo vệ cho một số người nhập cư theo chính sách Hành động Trì hoãn cho Người nhập cư lúc nhỏ (DACA). Tổng thống có một cuộc gặp với Thủ tướng Na Uy hôm thứ Tư.

Văn phòng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu gọi phát biểu "những quốc gia hố phân" của Tổng thống Trump là kì thị chủng tộc.

"Đây là những phát biểu gây sốc và đáng hổ thẹn từ Tổng thống Hoa Kỳ," Rupert Colville, phát ngôn viên cho Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nói. "Tôi xin lỗi, nhưng không thể dùng từ nào khác ngoài từ kì thị chủng tộc."

"Bạn không thể mô tả toàn bộ các quốc gia và các lục địa là những ‘hố phân’ nơi mà toàn bộ người dân ở đó không phải là người trắng và do đó không được hoan nghênh," ông Colville nói tiếp trong một cuộc họp báo khi được hỏi về phát biểu của ông Trump.

Phát biểu hôm thứ Năm của ông Trump càng thu hút sự săm soi tới khuynh hướng từ nhiều năm qua của ông là đưa ra những phát biểu khơi gợi thành kiến chủng tộc – bao gồm những lời công kích các vận động viên da đen và tuyên bố của ông rằng có những người tốt "ở cả hai phía" sau khi những kẻ tân phát xít gây loạn ở Charlottesville, bang Virginia hồi hè năm ngoái.

Ông Trump từ nhiều năm qua cũng tuyên bố sai trái rằng Tổng thống Barack Obama không sinh ra ở Mỹ, và từng đăng quảng cáo kêu gọi tử hình đối với năm thiếu niên người da đen và gốc Mỹ Latin bị buộc tội cưỡng hiếp ở New York nhưng sau đó được trắng án.

Báo The New York Times năm ngoái đưa tin trong một cuộc họp ở Phòng Bầu dục với các quan chức nội các và các trợ lý của chính quyền, ông Trump đã than phiền về chuyện nhận người Haiti vào Mỹ vì “tất cả họ đều bị bệnh AIDS,” cũng như nói rằng người Nigeria sẽ không quay trở về “túp lều” của họ một khi họ tới Mỹ.