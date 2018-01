Trump chê bai Haiti, các nước Châu Phi là ‘quốc gia hố phân’

Tổng thống Donald Trump khiến các nhà lập pháp kinh ngạc trong một cuộc họp tại Nhà Trắng về vấn đề nhập cư hôm Thứ Năm khi ông gọi Haiti và các quốc gia châu Phi là những "quốc gia hố phân" (nguyên văn tiếng Anh: "shithole countries").

"Tại sao chúng ta lại cho những người này từ các quốc gia hố phân tới đây," tổng thống đặt câu hỏi, dùng một từ thô tục trong tiếng Anh với ý chê bai các nước này bẩn thỉu và nghèo đói. Báo The Washington Post loan tải phát biểu này đầu tiên, dẫn lời những người được báo cáo về cuộc họp này.

Bản tin của tờ Post sau đó được các cơ quan truyền thông khác xác nhận.

Ông Trump nói thêm rằng Mỹ nên cho nhiều người hơn từ những nơi như Na Uy nhập cư. Ông Trump nhắc tới Na Uy vì thủ tướng nước này có cuộc hội kiến với ông tại Nhà Trắng hôm thứ Tư.

Sau khi được các cơ quan truyền thông, trong đó có VOA, đặt câu hỏi, Nhà Trắng đưa ra một tuyên bố nói rằng tổng thống chỉ chấp nhận một thỏa thuận di trú "giải quyết thỏa đáng hệ thống xổ số visa và di cư dây chuyền - hai chương trình gây tổn hại đến nền kinh tế của chúng ta và cho những kẻ khủng bố vào nước chúng ta."

Di cư dây chuyền là một thuật ngữ mà những người chỉ trích di trú sử dụng để chỉ một hệ thống cho phép người thân bảo lãnh các thành viên trong gia đình đến Mỹ.

Nhà Trắng không xác nhận mà cũng không phủ nhận liệu tổng thống có sử dụng ngôn ngữ thô tục như vậy khi nói về Haiti và Châu Phi hay không.

Thông cáo cũng cũng nói rằng ông Trump sẽ luôn bác bỏ "các biện pháp trám tạm thời, yếu ớt và nguy hiểm gây khó khăn cho những người nhập cư tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ thông qua con đường hợp pháp."

Tin tức cho hay ông Trump đưa ra phát biểu như vậy khi Thượng nghị sĩ Dân chủ Dick Durbin giải thích những nét phác thảo của một thỏa thuận được nhất trí bởi sáu thượng nghị sĩ lưỡng đảng, có thể bảo vệ gần 800.000 người nhập cư trẻ tuổi khỏi bị trục xuất cũng như thúc đẩy an ninh biên giới, theo tờ Post.

Phát biểu hôm thứ Năm của ông Trump càng thu hút sự săm soi tới khuynh hướng từ nhiều năm qua của ông là đưa ra những phát biểu khơi gợi thành kiến chủng tộc – bao gồm những lời công kích các vận động viên da đen và tuyên bố của ông rằng có những người tốt "ở cả hai phía" sau khi những kẻ tân phát xít gây loạn ở Charlottesville, bang Virginia hồi hè năm ngoái.

Ông Trump từ nhiều năm qua cũng tuyên bố sai trái rằng Tổng thống Barack Obama không sinh ra ở Mỹ, và từng đăng quảng cáo kêu gọi tử hình đối với những năm thiếu niên người da đen và gốc Mỹ Latin bị buộc tội cưỡng hiếp ở New York nhưng sau đó được trắng án.

Báo The New York Times năm ngoái đưa tin trong một cuộc họp ở Phòng Bầu dục với các quan chức nội các và các trợ lý của chính quyền, ông Trump đã than phiền về chuyện về nhận người Haiti vào Mỹ vì “tất cả họ đều bị bệnh AIDS,” cũng như nói rằng người Nigeria sẽ không quay trở về “túp lều” của họ một khi họ tới Mỹ.

Phát biểu của tổng thống vấp phải đả kích kịch liệt của phe Dân chủ và một số người thuộc phe Cộng hòa.

Dân biểu Cộng hòa Mia Love từ bang Utah, người có gốc gác từ Haiti, nói trong một tuyên bố rằng phát biểu của ông Trump “nhẫn tâm, gây chia rẽ, tỏ ra hơn người, và trái ngược với những giá trị của đất nước chúng ta. Hành vi này không thể chấp nhận được từ nhà lãnh đạo đất nước chúng ta.”