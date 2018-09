Trộm người Việt sang Singapore dùng chiêu bọc lá thiếc qua mặt máy chống trộm

Cảnh sát bắt giữ bốn người, mà họ tin là công dân Việt Nam, bị nghi ngờ đã trộm cắp 868 mặt hàng ở các cửa hàng quần áo lớn trên khắp Singapore. Đây là vụ trộm cắp lớn nhất tính đến thời điểm này liên quan đến một băng nhóm trộm cắp cửa hàng ở Singapore.

Hai người đàn ông và hai người phụ nữ, tuổi từ 26 đến 31, bị cáo buộc tội ăn cắp quần áo phụ nữ, và đồ lót hàng hiệu, trị giá 26.000 đô la Singapore (khoảng gần 442 triệu đồng Việt Nam, hay 19.000 đôla Mỹ), trong các cửa hàng.

Tại cuộc họp báo hôm 17/9, cảnh sát mô tả đây là vụ trộm cửa hàng lớn nhất về giá trị và số lượng mà họ bắt được trong những năm gần đây.

Cảnh sát nói các tên trộm, được tin là người Việt, gói các đồ ăn trộm vào vào các túi giấy bên trong lót tấm thiếc để đi qua các cảm biến chống trộm của cửa hàng mà không bị phát hiện.

Hình ảnh do các camera an ninh ghi lại cho thấy bốn nghi can trộm đã làm điều này nhiều lần tại mỗi cửa hàng. Các video cũng cho thấy những tên trộm này còn mang theo các vali đựng hành lý, khiến cảnh sát nghi rằng đây có thể không đơn giản chỉ là những vụ trộm nhỏ lẻ.

Giới hữu trách đang cố xác định bốn nghi can này đã hành động tại các cửa hàng ở Singapore từ lúc nào.

Cảnh sát đã bắt bốn nghi can này trên đường Chin Swee hôm Chủ nhật 16/9, một ngày sau khi họ nhận được trình báo mất trộm từ một cửa hàng bán lẻ trong khu thương mại Pasir Ris Close.

Trong số các vật phẩm mất cắp đã thu hồi được, cảnh sát cho biết có 529 áo ngực hàng hiệu, một số túi hành lý, kìm và móc treo.

Các băng trộm thường gửi các đồ họ đánh cắp được về đất nước họ để tiêu thụ. Cảnh sát tin rằng bốn nghi can này có thể đã định sử dụng các vali hành lý để chuyển các đồ đánh cắp ra khỏi Singapore.

Giám đốc Sở cảnh sát Bedok, ông Tân Tin Wee cho biết: "Đây là một ví dụ cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa cảnh sát và các cửa hàng bán lẻ trong việc chống tội phạm.”

Ông nói thêm rằng: “cảnh sát sẽ không tha thứ cho các băng đảng tội phạm nước ngoài tìm cách hoạt động ở Singapore. Những kẻ bị phát hiện sẽ bị truy tố đến mức tối đa của luật pháp.

Bốn nghi can này sẽ bị đưa ra tòa vào thứ Ba 18/9. Nếu bị kết án, họ có thể đối mặt với án tù bảy năm và phạt tiền.

