Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú

Ông Trịnh Xuân Thanh, nghi can sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế của Việt Nam, ra “đầu thú” tại Hà Nội, theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam.

Xế chiều 31/7 giờ Việt Nam, truyền thông trong nước trích thông cáo chính thức:

"Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh, sinh ngày 13/2/1966, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: Nhà 24 - C2 Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội; hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú."

Vẫn chưa rõ ông đã trốn ở nước nào kể từ tháng 8 năm ngoái.

Hôm Chủ nhật 30/7 trước đó có nhiều thông tin nhiễu loạn trên mạng xã hội nói rằng ông Thanh “đã bị dẫn độ về nước,” nhưng phía chính quyền vẫn im tiếng.

Ông Thanh hồi tháng 9 năm 2016 bị khởi tố về tội tham ô và cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây thiệt hại cho Tổng công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) gần 3.300 tỉ đồng (khoảng 147 triệu đôla), và dính líu trong một vụ bê bối lớn về bất động sản ở Hà Nội. Một tháng trước khi bị khởi tố, ông Thanh đã “biến mất,” và Việt Nam đã phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế.

Sau khi gây thua lỗ ở PVC, ông Thanh vẫn tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp chính trị, được điều sang Bộ Công thương, đảm đương nhiều chức vụ quan trọng. Sau đó, ông được chuyển làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang.