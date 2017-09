Những tháng u ám cuối năm

Năm 2017 đang đi vào những tháng cuối. Tình hình nổi bật là có nhiều vấn đề cần giải quyết rõ ràng minh bạch, khi có cuộc họp Quốc hội cuối năm để tổng kết năm nay và chuẩn bị năm 2018, đặc biệt là có cuộc họp Trung ương VI giữa nhiệm kỳ sẽ họp trong vài tuần.

Tình hình kinh tế tài chính ngày càng khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói đến « sụp đổ tài khóa quốc gia », khi thu không đủ chi, ngân sách thâm thủng, phải đưa ra nhiều thứ thuế mới, thuế VAT, thuế đất phi nông nghiệp, thuế BOT giao thông rộng khắp, vét nạo tận đáy túi đến cạn kiệt của giai cấp trung lưu và dân nghèo. Quỹ an ninh được ưu đãi, vậy mà phụ cấp mỗi ngày cho một tên chỉ điểm, canh gác rình rập quanh các chiến sĩ dân chủ, đã phải giảm, từ 500 ngàn đồng mỗi ngày xuống 300 ngàn (cấp thành phố), từ 300 xuống 100 ngàn (cấp quận), và xóa bỏ hẳn ở cấp xã phường. Các chiến sĩ dân chủ cảm thấy dễ thở hơn.

Sưu cao thuế nặng là lời kêu than khắp nơi. Vượt qua thời trước, người dân hiện chịu đến 424 lại thuế trực thu, gián thu, đến mức một đại biểu quốc hội phải kêu lên là 1 quả trứng đến tay người tiêu dùng phải qua 18 loại thuế, phí.

Công cuộc chống tham nhũng, con ngựa chiến của ông Tổng Trọng, bỗng nhiên hụt hơi, với 12 đại án khó lòng kết thúc như đã hẹn. Vì mỗi vụ là khối bòng bong, do thời gian dài, quá nhiều hồ sơ, tài liệu, thống kê thật giả khó xác minh, liên quan quá nhiều quan chức viên chức cũ, mới, đã thuyên chuyển hay chết. Riêng vụ án Hà Văn Thắm – Ngân hàng Đại Dương, đã có 750 nhân chứng, 50 luật sư, một núi tài liệu. Chưa biết xử đến bao giờ.

Vụ đại án Petro Vietnam ly kỳ nhất, to lớn nhất, lại mắc ngẽn. Có cho Trịnh Xuân Thanh xuất hiện trước tòa? Ông Trọng rất mong trị tội kẻ đã ngạo mạn tuyên bố « ra đảng vì không còn tin tổng bí thư », lại sợ trước tòa Thanh sẽ khai tung hê ra tất cả các quan tham chia chác ra sao thì còn gì là mặt mũi của chế độ.

Mà giam riêng cách ly mãi Thanh, không cho gặp bố, con, bạn bè, luật sư thì phạm luật vì «nghi can chỉ bị coi là có tội, mất tự do sau khi Tòa tuyên án. » Chẳng lẽ thủ tiêu Thanh thì ăn nói ra sao với dân, với thế giới?

Vừa qua Hà nội đã cử thứ trưởng ngoại giao sang Berlin hòng xoa dịu, hòa giải với phía CHLB Đức nhưng không thành. Phía Đức giữ vững yêu cầu đưa Thanh trở lại Đức, còn bất bình khi Hà Nội không nhận ra sai trái bắt cóc người trên đất Đức, không biết xin lỗi. Họ dọa sẽ trừng phạt tiếp, khó lòng khối Liên Âu thông qua Hiệp ước tự do mậu dịch đã ký với Việt Nam. Từ nay, khó lòng các lãnh đạo và quan chức CHXHCN Việt Nam sẽ sang thăm, làm việc với 27 nước Liên Âu, trong một thời gian khá dài, cho đến khi chịu nhận sai lầm và xin lỗi.

Hội nghị APEC sắp đến do Việt Nam đăng cai rất có thể nhạt nhẽo bẽ bàng do uy tín quốc tế giảm sút, trong lúc vụ doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện tại Tòa Trong tài Quốc tế cũng làm cho uy tín của CHXHCN Việt Nam sứt mẻ thêm khá nặng, các nhà đầu tư e ngại và rút lui, khó lòng quay lại.

Điều làm u ám ảm đạm thêm bầu không khí chính trị trong nước là cuộc đấu đá giữa các phe phái trong đảng khi cuộc Hội nghị TƯ VI sắp khai mạc. Bao giờ vấn đề nhân sự cũng nổi lên quyết liệt.

Ông Tổng Trọng có còn ở chức vụ Tổng bí thư đến năm 2021? khi ông đã 73 tuổi, sức yếu, tư duy còm cõi, nhưng vẫn nuôi ảo tưởng kiêm Chủ tịch Nước!

Ông đang tự tin sau khi loại được người đồng chí thù địch Ba X, tự cho là không ai thay mình được. Nhưng ông cũng bị chê trách rất nhiều, rất nặng, tiêu biểu là Giáo sư Tương Lai tuyên bố dứt tình với cái đảng lạc hậu, ù lỳ, mê muội của ông tổng Trọng, không còn tư cách và khả năng đứng đầu đảng và chế độ.

Trong Bộ Chính Trị, ai sẽ đi, ai sẽ ở, ai sẽ vào, cũng là chuyện đấu tranh gay gắt giữa các phe phái. Ông Đinh Thế Huynh đã bị loại do sức khỏe. Ông Đinh La Thăng đã bị loại do kỷ luật. Ông Nguyễn Văn Bình, ủy viên Bộ chính trị, trưởng Ban Kinh tế TƯ, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thể bị khai trừ khỏi đảng để ra hầu tòa. Ông Trọng đang củng cố phe cánh của mình cùng ông Trần Quốc Vượng, một cận thần tin cẩn. Ông Trần Đại Quang trải qua một cuộc ẩn mình hơn một tháng không có lời giải thích, bị phe ông Trọng lật tẩy ăn gian 6 tuổi, nay đã 68 tuổi nhưng tự khai 61, khó lòng tồn tại nguyên chức. Phe cánh ông Ba X trong Quân đội, Công an, Ngân hàng, miền Nam có thể đồng loạt nổi dậy phản kích, làm cho tình hình có thể xáo trộn một thời gian.

Chưa bao giờ tình hình chính trị trong nước lại chia rẽ, u ám, ảm đạm, bấp bênh như những tháng cuối năm nay. Cái yếu nhất của chế độ chính trị hiện nay là nạn tham nhũng tràn lan đến cực điểm, phân phối thu nhập cực kỳ bất công, đa số nhân dân sống trong nghèo đói, lo âu, môi trường khó thở, xã hội bất an tật bệnh, giáo dục lạc hậu, y tế bệ rạc. Điều nguy hiểm chết người là Bộ Chính trị quyết tâm duy trì mật ước Thành Đô tự nguyện chịu sự đô hộ của chế độ Bắc thuộc ô nhục mà không sao thoát ra nổi.

Rõ ràng những tháng cuối năm nay chế độ độc đảng toàn trị sẽ phơi bày thêm bản chất thối nát, tham ô, hỗn loạn, quay lưng lại với nhân dân, biểu diễn nhưng cảnh đấu đá tàn bạo với nhau để tranh ăn, tranh chức.

Đây cũng là dịp tốt hiếm có để nhân dân, anh chị em trí thức, tuổi trẻ, lao động, nông dân mất đất, các doanh nhân tự do vừa và nhỏ, các đảng viên ở cơ sở không quyền lực, thành viên các tôn giáo, các sĩ quan quân nhân Quân đội và Công an có lương tâm cùng nhau tâp họp, đấu tranh ôn hòa nhưng quyết liệt, rũ bỏ mọi thế lực đen tối, lỗi thời đã lộng hành hơn 70 năm qua, mở ra kỷ nguyên mới dân chủ, văn minh, độc lập, tự do, đi với thời đại tiên tiến ngay nay.

Đó là thế cùng tất biến, một quy luật phổ biến của tạo hóa, trong thiên nhiên cũng như trong cuộc sống xã hội. Nước đun đến độ nào đó sẽ sôi. Nước sông lên đến mức nào thì vỡ đê, ngập lụt. Gió mạnh đến mức nào sẽ thành bão. Con người có tư duy lành mạnh biết phân biệt đúng sai, phải trái, khi thời thế hiểm nghèo, luôn tự tìm ra cho mình con đường đến tự do, hòa bình và hạnh phúc.