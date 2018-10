Show mới, vẫn chưa thấy tướng Quang và tướng Lâm!

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN (BCH TƯ Đảng CSVN) Khóa 12 lại vừa đề nghị giới lãnh đạo Đảng CSVN xem xét – thi hành kỷ luật thêm năm ông tướng của Bộ Công an (Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Trung tướng Nguyễn Văn Ba, Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh).

Năm ông tướng bị đề nghị xem xét – thi hành kỷ luật lần này đều từng là những sĩ quan cao cấp, quản lý – điều hành Tổng cục Cảnh sát. Bao gồm hai ông từng là Tổng cục phó (Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Trung tướng Nguyễn Văn Ba), có ông từng là Chánh Văn phòng Cục Cảnh sát điều tra, giờ đang ngồi tại Quốc hội, thay mặt nhân dân giám sát lĩnh vực an ninh – quốc phòng (Thiếu tướng Lê Đình Nhường), ông khác thì từng là Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát (Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ), hoặc Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế (Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh).

Sở dĩ năm ông tướng vừa kể bị UBKT của BCH TƯ Đảng CSVN đề nghị giới lãnh đạo Đảng CSVN xem xét – thi hành kỷ luật vì khi là thành viên Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy của Tổng cục Cảnh sát, họ đã “vi phạm nghiêm trọng Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số cán bộ lãnh đạo Tổng cục và Cục Cảnh sát Phòng - chống tội phạm công nghệ cao (C50) tiếp tay, bao che cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet diễn ra trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. Đồng thời, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy của Tổng cục Cảnh sát còn phải chịu trách nhiệm về “nhiều vi phạm trong công tác cán bộ, trong hoạt động điều tra - xử lý một số vụ án, trong thực hiện một số dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị” dẫn tới “một số tổ chức đảng và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, trong đó có ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa (Cục trưởng C50)”.

***

Tính tới giờ này, hai scandal liên quan tới Bộ Công an Việt Nam đã khiến 15 ông tướng công an bị đòn.

Trong đó chỉ mới có một ông lãnh án tù (Trung tướng Phan Hữu Tuấn - Tổng cục phó Tổng cục Tình báo, bị phạt bảy năm tù vì “cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”). Hai ông đang chờ ra Tòa (Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, đã bị truy tố vì “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – Cục trưởng C50, đã bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”). Hai ông bị giáng cấp, bị cách chức, tước bỏ các chức vụ đã hoặc đang mang (Thượng tướng Trần Việt Tân - Thứ trưởng Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành – Thứ trưởng Công an). Mười ông (năm cũ: Trung tướng Lê Văn Minh, Trung tướng Bùi Xuân Sơn, Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên, Trung tướng Ksor Nham, Trung tướng Vũ Thuật từng đã hoặc đang đảm trách vai trò Tổng cục phó Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật và năm mới theo kết luận của kỳ họp thứ 30 của UBKT BCH TƯ Đảng CSVN) đều đang chờ giới lãnh đạo Đảng CSVN quyết định hình thức kỷ luật.

***

Dù đã nỗ lực biểu diễn sự nghiêm minh qua hai show (một hồi tháng 7 và thêm một hồi tuần trước), tới giờ, UBKT của BCH TƯ Đảng CSVN – nơi dựng show - vẫn chưa chịu tiết lộ với khán giả rằng ai phải chịu trách nhiệm chính về việc tuyển dụng Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘Nhôm’) làm sĩ quan an ninh. Thăng hàm vốn là một qui trình chặt chẽ, phải tuân thủ các qui định của luật pháp, những cá nhân nào đã sổ toẹt mọi thứ để Vũ ‘Nhôm’ trở thành “Thượng tá” của lực lượng công an nhân dân? Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền “của dân, do dân, vì dân” đã kiểm tra, giám sát thế nào mà công an có thể dùng “an ninh quốc gia” làm “bình phong”, che chắn cho Vũ ‘Nhôm’ trục lợi?

Trong nhiều thập niên, dân chúng Việt Nam chỉ nghe rỉ tai về “bình phong” như một loại “nghiệp vụ đặc biệt” mà công an sử dụng để tạo ra các loại vỏ, phục vụ cho nỗ lực bảo vệ “an ninh quốc gia”. Chỉ đến khi scandal Vũ ‘Nhôm’ bục ra, “bình phong” mới bị phơi bày bản chất (vừa tạo điều kiện, vừa che chắn cho một số cá nhân, một số nhóm thâu tóm, chiếm đoạt công thự, công thổ, biến công sản thành tài sản cá nhân) nhưng không có ai bị… gì! Ông Tuấn (Trung tướng, Tổng cục phó Tổng cục Tình báo, Bộ Công an, bị phạt bảy năm tù là vì “cố ý làm lộ bí mật công tác”, không liên quan tới… “bình phong”).

Tương tự, hai show mà UBKT của BCH TƯ Đảng CSVN đã công diễn chưa giải đáp được một số thắc mắc khác cũng đã có từ lâu: Tại sao chỉ có ông Vĩnh, ông Hóa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, trong khi cáo trạng ghi nhận hai ông này đã báo cáo thượng cấp về việc chọn – tạo điều kiện – sử dụng Công ty Đầu tư - Phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) như “bình phong”, chấp nhận cho CNC tổ chức đánh bạc trên Internet nhằm xây dựng “hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng”? Nếu lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam không chấp nhận đề nghị ấy thì làm gì có chuyện CNC chia cho Bộ Công an Việt Nam 20% trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp này dù Bộ Công an Việt Nam không góp đồng nào và trên thực tế, CNC đã chia cho Bộ Công an Việt Nam một phần lợi nhuận (chuyển cho C50 khoản tiền 700 triệu đồng kèm… một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 Mỹ kim) (2). CNC còn là doanh nghiệp sắm vai “nhà tài trợ chính” cho các “chương trình giao lưu”, “hoạt động từ thiện” của Tổng cục Cảnh sát, tổng giá trị tài trợ khoảng 1,1 tỉ đồng, chưa kể khi Tổng cục Cảnh sát tổ chức “tiếp khách”, ông Dương luôn luôn góp rượu, tổng giá trị số rượu đã góp được ghi nhận là hơn… 10 tỉ đồng?..

Cách nay ba tháng, sau khi UBKT của BCH TƯ Đảng CSVN đề nghị kỷ luật ông Tân và ông Thành, giới lãnh đạo Đảng CSVN đã giải thích, sở dĩ họ quyết định giáng cấp, cách chức, tước bỏ các chức vụ mà ông Tân và ông Thành đã hoặc đang mang là vì xét thấy hai ông này độc đoán, chuyên quyền, vi phạm đủ thứ qui định pháp luật về quản lý – sử dụng công thổ, công thự, không chỉ để mặc mà còn tiếp tay cho một số thuộc cấp “vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng”, thậm chí còn trực tiếp nhúng chàm (phê duyệt nhiều văn bản nguy hại cho quốc phòng, an ninh trái cả quy định lẫn thẩm quyền). Nếu đã là “rất nghiêm trọng”, đã thề chống tham nhũng đến cùng, đã khẳng định không có “vùng cấm”, tại sao không giải thích cho thiên hạ tỏ tường xem cả hai ông Thứ trưởng Công an dính líu như thế nào đến Vũ ‘Nhôm’, gây thiệt hại cho quốc gia ra sao?

Rồi đề nghị xem xét - thi hành kỷ luật mười ông tướng với những lý do hết sức chung chung, nào là mười ông tướng đó phải chịu trách nhiệm liên đới vì hai ông tướng khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong scandal CNC, vì tại Tổng cục Cảnh sát đã xảy ra “nhiều vi phạm trong công tác cán bộ, trong hoạt động điều tra - xử lý một số vụ án, trong thực hiện một số dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị” mà không giải thích gì thêm thì có khác chi… “câu khách”, song lại “quên” lời hứa “hồi sau sẽ rõ”?

Hai show đã được công diễn, UBKT của BCH TƯ Đảng CSVN đã biểu diễn màn “tiểu phẫu” hai cựu Thứ trưởng Công an và đã chọn “liên đới trách nhiệm” làm… “mạch chủ đạo” – liệu có show thứ ba: Truy cứu trách nhiệm của ông Trần Đại Quang (giai đoạn ông Quang là Bộ trưởng Công an) và ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đương nhiệm bởi ông Tô Lâm cũng từng là Thứ trưởng Công an? Nếu trách nhiệm chỉ liên đới đến Thứ trưởng và kiểm tra - làm rõ xong mà thiên hạ vẫn u u minh minh thì về cơ bản, các đợt biểu diễn coi như… hỏng vì thiếu… logic!