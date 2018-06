Tp. HCM: Nổ tại trụ sở công an phường, 1 nữ cán bộ bị thương

Chiều 20/6, hãng tin AFP trích các nguồn tin địa phương cho biết vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, nằm trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, khiến một nữ công an bị thương.

Theo Tuổi Trẻ Online, tại hiện trường, phía trước trụ sở Công an phường 12, nhiều mảng kính lớn vỡ vụn văng ra đường, một chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn nằm trên lề đường, cách khoảng 3m trước trụ sở công an phường.

AFP nói nụ nổ chiều ngày 20/6 xảy ra gần nơi diễn ra cuộc biểu tình hơn một tuần trước đó, khi ấy hàng ngàn người xuống đường tại công viên Hoàng Văn Thụ, cũng thuộc quận Tân Bình, để phản đối dự luật đặc khu.

Một nhân chứng nói với AFP rằng có hai tiếng nổ liên tiếp xảy ra: “Tôi chạy đến hiện trường, tôi thấy khói nghi ngút, cảnh tượng rất hỗn loạn … cho đến bây giờ tôi vẫn còn sợ.”

Báo Tuổi trẻ trích lời các nhân chứng cho thấy hai tiếng nổ lớn phát ra từ phía trụ sở công an phường, khi những người xung quanh đến nơi thì nhìn thấy chiếc xe máy vỡ vụn ngay trước trụ sở và một nữ công an được đưa đi cấp cứu.

VNExpress nói vụ nổ lớn phát ra từ chiếc xe máy ở sân trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, khiến nữ cán bộ tiếp dân bị thương.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, người phát ngôn Công an TP HCM cho VNExpress biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Tuy nhiên, trang này trích lời ông Quang nói “chưa thể xác định vụ nổ do bom, xăng, tự nổ hay do tác động từ bên ngoài.

AFP nhận định các vụ nổ bom, dù là những vụ nổ bom nhỏ, rất hiếm hoi xảy ra ở nước Việt Nam do cộng sản lãnh đạo, nơi những tiếng nói bất đồng chính kiến bị kiểm soát chặt chẽ và các nhà hoạt động thường xuyên bị bỏ tù.