Tổng thống Đài Loan nói quân đội Trung Quốc gây bất ổn trong khu vực

Hoạt động quân sự thường xuyên của Trung Quốc đang gây bất ổn trong khu vực, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói hôm thứ Năm, và nói thêm rằng và các lực lượng vũ trang của hòn đảo này vẫn theo dõi sát những gì Trung Quốc đang làm.

Không quân Trung Quốc đã thực hiện 16 đợt diễn tập gần Đài Loan trong năm qua hoặc lâu hơn, bộ quốc phòng Đài Loan cho biết trong một bạch thư công bố tuần này. Mối đe dọa quân sự của Trung Quốc đang lớn dần từng ngày, bạch thư cảnh báo.

Bắc Kinh nhiều lần nói rằng các cuộc tập trận của họ, cũng diễn ra ở Biển Đông có tranh chấp và Biển Nhật Bản, là thường lệ và không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

Bà Thái, phát biểu trước các sĩ quan quân đội cao cấp ở Đài Bắc, nói rằng Đài Loan muốn hòa bình nhưng "không ngày nào là không sẵn sàng tác chiến."

"Trong gian đoạn này, các hoạt động quân sự thường xuyên của Trung Quốc đại lục ở Đông Á đã ảnh hưởng tới sự an toàn và ổn định trong khu vực ở một mức độ nhất định," bà Thái nói.

"Đất nước chúng ta luôn đóng góp vào sự an toàn và ổn định trong khu vực, đó là lý do tại sao quân đội quốc gia phải theo dõi những chuyển động của quân đội Trung Quốc và có hành động thích hợp khi cần thiết để bảo đảm sự an toàn của đất nước và khu vực."

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường tại Bắc Kinh nói rằng các cuộc diễn tập sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến khu vực và hoạt động huấn luyện của quân đội sẽ tiếp tục và sẽ thường xuyên hơn.

"Sự phát triển quân sự của Trung Quốc là một lực đẩy cho hòa bình và ổn định trong khu vực," ông Nhậm nói với các phóng viên.

Trung Quốc đã cảnh báo Đài Loan chớ "sử dụng vũ khí để từ chối sự thống nhất" và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đăng những hình ảnh cho thấy các máy bay phản lực Trung Quốc bay gần hòn đảo này.

Trung Quốc xem đảo Đài Loan tự trị và dân chủ là lãnh thổ thiêng liêng của mình và chưa bao giờ từ bỏ sử dụng vũ lực để qui phục nơi mà họ xem là một tỉnh li khai về dưới sự kiểm soát của Trung Quốc.

Trung Quốc ngày càng tỏ thái độ thù địch với Đài Loan kể từ khi bà Thái, thuộc Đảng Dân Tiến có chủ trương ủng hộ độc lập, đắc cử tổng thống vào năm ngoái.

Bắc Kinh nghi ngờ bà đang thúc đẩy để Đài Loan tuyên bố độc lập chính thức, một lằn ranh đỏ đối với Trung Quốc. Bà Thái nói rằng bà muốn hòa bình với đại lục, nhưng bà sẽ bảo vệ an ninh và lối sống của Đài Loan.