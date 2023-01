Tỉnh nghèo Nghệ An thuộc tốp sở hữu xe hơi nhiều nhất Việt Nam

Nghệ An, một tỉnh miền Trung có thu nhập bình quân đầu người thuộc hàng thấp nhất nước, nhưng lại thuộc nhóm tỉnh mà người dân sở hữu xe hơi nhiều nhất nước, tờ Tuổi Trẻ dẫn số liệu từ nhà chức trách tỉnh này cho biết.

Theo đó, Nghệ An đăng ký mới trung bình gần 2.300 xe hơi mỗi tháng, thuộc nhóm tỉnh, thành có số lượng xe đăng ký mới mỗi tháng nhiều nhất nước, sau Hà Nội, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Tuổi Trẻ dẫn số liệu từ Phòng cảnh sát giao thông Công an Nghệ An cho biết.

Cũng theo cơ quan này, trong năm 2022, số lượng xe hơi đăng ký mới ở tỉnh này tăng thêm trên 3.100 xe so với năm 2021 với tổng số xe đăng ký là hơn 27.400 xe.

Xe hơi, với giá trị từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng mỗi chiếc, vẫn được xem là tiện nghi xa xỉ với đại đa số người dân Việt Nam vốn có thu nhập từ vài triệu đến trên dưới chục triệu đồng mỗi tháng.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh miền Trung này có tổng cộng trên 170.000 xe hơi các loại được đăng ký trên tổng số dân là 3,5 triệu người. Tính xấp xỉ cứ trung bình 20 người dân Nghệ An có một chiếc xe hơi.

Còn riêng trong 20 ngày đầu năm 2023, từ ngày 1 đến ngày 19/1 năm 2023, đã có trên 1.800 xe ô tô đăng ký mới Nghệ An, cũng theo số liệu từ Phòng cảnh sát giao thông Công an Nghệ An do Tuổi Trẻ dẫn lại.

Tờ báo này cho biết loại ô tô mà người dân Nghệ An sở hữu chủ yếu là dòng xe phổ thông có giá trị dao động từ 400 đến 700 triệu đồng, còn lượng xe sang không nhiều.

Nghệ An lâu nay vẫn được xếp vào danh sách tỉnh nghèo với thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng mỗi năm. Tỉnh này cũng là một những địa phương có tỷ lệ người dân đi xuất khẩu lao động đông đảo.

Trung bình mỗi năm tỉnh này có từ 13 đến 14 ngàn người đi xuất khẩu lao động theo diện chính thức có hợp đồng. Đó là chưa tính số lao động tỉnh này đi chui hay là nạn nhân của nạn buôn người, theo số liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được Tuổi Trẻ dẫn lại. Mỗi năm, dân trong tỉnh đi xuất khẩu lao động gửi về nhà ước đạt khoảng 500 triệu đô la Mỹ.

Thành phố Vinh, thủ phủ tỉnh Nghệ An và là một trong những thành phố lớn nhất miền bắc Việt Nam, cũng là một trong ba đô thị có tốc độ người dân mua xe hơi nhanh nhất nước, theo lời ông Trần Ngọc Tú, chủ tịch thành phố này được Tuổi Trẻ dẫn lời cho biết.

Ông Tú cho biết số lượng xe hơi tăng nhanh là nguyên nhân chính gây ra tình trạng kẹt xe ở thành phố này do cơ sở hạ tầng đáp ứng không kịp.