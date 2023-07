Thầy giáo thực dưỡng ở Lâm Đồng bị khởi tố về tội ‘Chống Nhà nước’

Ông Dương Tuấn Ngọc, thầy giáo dạy thực dưỡng trên mạng xã hội với nhiều người theo dõi, vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam sau hơn một tuần lễ bị công an bắt khẩn cấp.



Cụ thể, ông Ngọc bị khởi tố theo điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 về tội ‘Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam’, tờ Công an Nhân dân dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Điều tra, Công an Lâm Đồng cho biết.



Cơ quan này cho biết ‘họ đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ’ trước khi đi đến quyết định khởi tố. Theo họ thì hành vi của ông Ngọc là ‘rất nguy hiểm’ và ‘xảy ra trong thời gian dài’.



Cụ thể, người thầy giáo này bị công an cáo buộc là ‘đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video clip trên Facebook, Youtube có nội dung bóp méo tình hình thực tế; xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh’.



Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê chuẩn lệnh khởi tố này, cũng theo Công an Nhân dân. Sau khi khởi tố, vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra mở rộng.



Ông Ngọc, 38 tuổi, nguyên quán tại tỉnh Long An nhưng lên lập nghiệp tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Ông là chủ trang Facebook mang tên ông mà trên đó ông chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm về trồng trọt, dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục… và rao bán cây trái sạch do vườn nhà ông trồng.



Trang Facebook của ông có lời giới thiệu như sau: “Tôi có quyền công dân. Bạn có quyền công dân. Công dân mới là chủ thật sự của đất nước.”



Bài đăng cuối cùng của ông là hôm 10/7, khi ông ca ngợi quyết định bỏ phố lên rừng của mình: “Về quê trồng trứng cá ăn rất thú vị. Người không ăn thì chim đến ăn, kêu ríu rít cũng vui lắm. Thiên hạ bao la, tìm chốn dung thân nơi rừng sâu núi thẳm.”



Trên YouTube, ông Ngọc là chủ các kênh như ‘Giáo dục Tự do 2’, ‘Thầy Tuấn Ngọc’ vốn bàn nhiều về chính trị, trong đó có bài nói chuyện về tình hình đất nước, tệ tham nhũng và khả năng lãnh đạo yếu kém của nhà nước.



Mục đích của ông khi làm các kênh này, theo lời của ông ghi, là ‘nhằm chấn hưng dân tộc, từ đó chấn hưng đất nước’.



Do có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội nên thông tin ông Ngọc bị bắt giữ đã khiến người ủng hộ ông lo lắng. Facebooker Chiêu Anh Nguyễn cho rằng: “Một người trẻ như thầy là một tài sản quốc gia. Những điều thầy làm hoàn toàn hướng cho đất nước phát triển, giúp người dân nâng cao ý thức, nâng cao giá trị bản thân và hướng tới điều tốt đẹp.”



“Nhưng tôi quên mất, ở cái xứ này, những người như Thầy Ngọc làm gì có chỗ để tồn tại,” Facebooker này viết thêm.



Trước đó, hôm 16/7, vợ ông Ngọc là bà Bùi Thanh Diễm Ngọc nói với VOA rằng hai vợ chồng đã bị công an ‘mời lên làm việc’ kể từ ngày 11/7. Sau đó hai vợ chồng bà bị cách ly ra để hỏi về các hoạt động trên Facebook và YouTube của ông Ngọc.



Bà cũng cho biết ông Ngọc sẽ ‘hợp tác với cơ quan điều tra trong thời gian tới’.