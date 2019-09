Thêm một phụ tá Tòa Bạch Ốc từ chức

Thêm một phụ tá của Tòa Bạch Ốc từ chức, tổ chức bất vụ lợi do ông đồng sáng lập loan báo ngày 11/9. Quan chức này từng cương quyết cho rằng khí thải CO2 tốt cho hành tinh và đã nỗ lực thành lập một ủy ban chất vấn các phương pháp khoa học về khí hậu dùng trong các phúc trình quân sự và tình báo của Mỹ.

Ông William Happer, giáo sư vật lý đã hồi hưu của trường Đại học Princeton, đã nỗ lực thành lập một ủy ban của Hội đồng An ninh Quốc gia để chất vấn khoa học dùng trong các phúc trình cho thấy biến đổi khí hậu do con người gây ra tạo nên những nguy cơ về an ninh quốc gia.

Ông Happer và những người khác trong Hội đồng An ninh Quốc gia đã bắt đầu các công đoạn để thành lập ủy ban vào tháng 2 năm nay. Tuy nhiên, thiếu sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump nên ý tưởng bị đình hoãn.

Lãnh đạo của ông Happer tại Hội đồng An ninh Quốc gia là ông John Bolton, người bị Tổng thống cách chức hôm 10/9 vì những bất đồng về chính sách đối với Triều Tiên, Iran và Afghanistan. Ông Bolton ủng hộ ủy ban của ông Happer và cố gắng thuyết phục các giới chức quân đội và tình báo rằng đây là một ý tưởng hay.

Liên minh CO2, một tổ chức bất vụ lợi do ông Happer đồng sáng lập vào năm 2015, nói ông sẽ từ chức vào ngày 13/9.

Tổ chức này nói rằng họ được lập ra để nói cho các nhà hoạch định chính sách biết “về sự đóng góp quan trọng của CO2 đối với đời sống và nền kinh tế của chúng ta”. Tổ chức này cho rằng CO2 mà các nhà khoa học đổ lỗi đã làm trái đất ấm dần lên có lợi cho sự phát triển của cây cỏ.

Ông Happer nói với đài truyền hình CNBC vào năm 2014 là CO2 đã bị ác quỷ hóa “giống như việc ác quỷ hóa người nghèo Do Thái dưới thời Hitler.”

Ông Trump liên tục đặt nghi vấn là liệu con người có gây nên biến đổi khí hậu hay không. Ông Trump đã nổi giận với những phúc trình của quân đội và các cơ quan tình báo rằng biến đổi khí hậu gây ra những nguy cơ về an ninh quốc gia. Chính quyền của ông Trump đã theo đuổi những chính sách gia tăng sản lượng dầu mỏ, khí đốt và giảm bớt những giới hạn khí thải của các nhà máy điện, xe cá nhân và xe tải.

Các căn cứ quân sự Mỹ trong đó có căn cứ Lejeune tại North Carolina, đã thiệt hại hàng tỉ đô la từ những cơn bão gần đây. Bão lụt và hạn hán gia tăng vì biến đổi khí hậu có thể gây tổn hại cho quân đội vì phải gia tăng các sứ mạng nhân đạo trên toàn thế giới.