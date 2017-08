Tây Ban Nha điều tra liệu các vụ tấn công khủng bố có liên hệ với nhau

Hàng ngàn người cử hành phút mặc niệm hôm thứ Sáu (18/8) tại quảng trường chính của thành phố Barcelona, tưởng niệm các nạn nhân trong hai vụ tấn công bằng xe đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Quốc vương Tây Ban Nha và thủ tướng nước này tham dự lễ tưởng niệm tại Quảng trường Placa de Catalunya của Barcelona. Thủ tướng Mariano Rajoy cũng tuyên bố ba ngày quốc tang.

Nhà chức trách tiếp tục ráo riết truy lùng những kẻ khủng bố sau hai vụ tấn công bằng xe lao vào đám đông người đi bộ xảy ra tại vùng Catalonia làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Vụ hỗn loạn thứ nhất xảy ra tại thành phố Barcelona hôm thứ Năm khi một chiếc xe van lao vào đám đông người đi bộ trên đại lộ Las Ramblas nổi tiếng, làm 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Kẻ lái chiếc xe van đã nhảy khỏi xe và chạy trốn. Cảnh sát bắt giữa 2 nghi can hôm thứ Năm, một người Morocco và một người Tây Ban Nha, nhưng hiện chưa rõ hai nghi can này liên hệ như thế nào đến vụ tấn công. Giới hữu trách Catalonia cho hay một nghi can thứ ba bị bắt giữa ở thị trấn Ripoll ở phía bắc khu vực này hôm thứ Sáu (18/8).

Một vụ tấn công tương tự xảy ra vài giờ sau đó hôm thứ Năm tại Cambrils, một thị trấn du lịch nghỉ mát nằm về phía nam của thành phố Barcelona. Trong vụ tấn công này, một chiếc xe lao vào một chiếc xe cảnh sát và những người đi bộ. Cảnh sát đã hạ sát 5 kẻ tấn công mà ban đầu các giới chức cho biết là có quấn chất nổ trong người, nhưng sau đó khám phá ra là bom giả. 6 thường dân và một cảnh sát viên bị thương trong vụ tấn công ở Cambrils.

Giới hữu trách hôm thứ Sáu cho hay vụ tấn công ở Cambrils diễn ra “tiếp theo sau và giống như” vụ tấn công ở Barcelona, và “có liên hệ với nhau,” nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Cảnh sát tin rằng vác vụ tấn công này cũng có dính líu đến một vụ nổ tại một ngôi nhà ở Catalonia hôm thứ Tư trước đó, làm một người thiệt mạng. giới hữu trách nghi những người trong ngôi nhà đó chế bom để tấn công khủng bố.

Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công ở Barcelona.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian hôm thứ Sáu nói có 26 công dân Pháp trong số những người bị thương ở Barcelona. Ông nói 11 người bị thương trầm trọng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng “số người bị thương nặng có thể lên đến 17 người.”

Ngoại trưởng Le Drian nói trông một thông báo rằng ông sẽ đến Barcelona trong ngày thứ Sáu “để thăm các nạn nhân người Pháp trong vụ tấn công đê hèn này, và khẳng định Pháp ủng hộ người dân và chính quyền Tây Ban Nha.”

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy gọi vụ đâm xe van này là “vụ tấn công khủng bố của bọn thánh chiến Hồi giáo.”

Thủ tướng Rajoy nói với các phóng viên báo chí rằng: “Hôm nay, cuộc chiến chống khủng bố là ưu tiên căn bản cho xã hội tự do và rộng mở như của chúng ta. Đó là một mối đe dọa toàn cầu và trách nhiệm đáp lại của toàn cầu.”

Lãnh đạo thế giới quyết tâm đoàn kết

Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng” “Mỹ lên án vụ tấn công khủng bố ở Barcelona, Tây Ban Nha, và sẽ làm tất cả những gì cần thiết để giúp đỡ. Hãy kiên cường & mạnh mẽ, chúng tôi yêu mến các bạn!”

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh cáo: “Những kẻ khủng bố trên thế giới phải nhớ rằng Hoa Kỳ và các đồng minh quyết tâm truy lùng và mang các ngươi ra trước công lý.”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia buồn với các nạn nhân vụ tấn công. Ông nói Pháp “luôn đoàn kết và quyết tâm.” Tháp Eiffel ở Paris đã tắt đèn tối thứ Năm để tưởng niệm các nạn nhân.

Thủ tướng Thụy Ðiển Stefan Lofven nói “ông kinh hoàng trước những gì xảy ra ở Barcelona.”

Thủ tướng Ðan Mạch Lars Rasmussen nói châu Âu “lại bị tấn công khủng bố.”

Cờ vàng đỏ của Tây Ban Nha được treo lên trên Tòa thị chính Tel Aviv và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng thế giới văn minh phải đoàn kết chống khủng bố và đánh bại chúng.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama viết trên Twitter: “Người Mỹ luôn sát cánh với người Tây Ban Nha bạn hữu.”