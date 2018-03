Tập đoàn Amazon ‘vào thị trường Việt Nam’

Amazon sẽ chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào ngày 14/3 thông qua việc hợp tác với doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể bán hàng và xuất khẩu, báo chí đưa tin.

VNExpress loan báo, tại Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam (VOBF 2018), Amazon sẽ chính thức hợp tác với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) trong hoạt động nghiên cứu và phân tích thị trường thương mại điện tử Việt Nam.

Theo nguồn tin Tech in Asia, việc gia nhập thị trường Việt Nam sẽ không bằng phẳng như ở Mỹ, Nhật, Đức, Anh hay Ấn Độ... nơi mà Amazon đang lấn lướt đối thủ bản địa. Nguồn tin này dẫn chứng, Amazon không thể cứ cắt cử một vài lãnh đạo cấp cao từ Mỹ sang những thị trường như Jakarta rồi tự xây dựng hệ thống hậu cần, giao hàng hỏa tốc, trong điều kiện giao thông không tốt tại Việt Nam.

VNExpress trích lời ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử (VECOM), cho biết, Amazon sẽ khởi động một chương trình hợp tác để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bán hàng, xuất khẩu qua hệ sinh thái của doanh nghiệp này.

Theo đó, chiến lược của Amazon gồm hai bước: xuất khẩu hàng hóa qua biên giới và nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam.

Báo Viettimes trích lời giới thương gia cho biết, các công ty nội địa đang được hưởng lợi khi có các nhà bán lẻ lớn như Amazon dẫn dắt đường hướng, từ đó tiết kiệm được chi phí và thời gian để phát triển một thị trường non trẻ, vốn được định đoán cần hàng trăm triệu đôla và hàng chục năm để khai phá.

Theo VECOM, thương mại điện tử Việt Nam đã tăng 25% vào năm ngoái, với doanh thu trực tuyến dự kiến sẽ đạt 10 tỷ đôla vào năm 2020.

Trang The New Publishing Standard nhận định rằng, một trong cách thách thức của Amazon tại thị trường Việt Nam là phải cạnh tranh với các đối thủ đã vào trước như Alibaba, JD, Rakuten và những tên tuổi khác. Trang này cũng nói rằng các mặt hàng sách in và sách điện tử như Kindle, một thế mạnh của Amazon, có thể gặp trở ngại ở Việt Nam vì chính phủ kiểm duyệt nội dung, mạng lưới phân phối các ấn phẩm rất chặt chẽ.

Việt nam là thị trường thứ 2 của Amazon tại khu vực Đông Nam Á sau Singapore.

Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma, ông chủ của tập đòan Alibaba, đã xem Việt nam là một thị trường quan trọng. Hiện nay Alilaba đã có nhiều đại lý tại Việt Nam, với hàng chục nghìn doanh nghiệp Việt Nam là thành viên của tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Trung Quốc. Ngoài ra, Alibaba đã tiến hành mua lại Lazada để tham dự sâu hơn vào thương mại điện tử Việt Nam.