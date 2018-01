JD.com Trung Quốc khiếu nại chính sách bảo hộ của Mỹ

Người đứng đầu công ty thương mại điện tử lớn hàng thứ nhì Trung Quốc JD.com Inc, ngày 24/1 cáo buộc Hoa Kỳ thi hành chủ nghĩa bảo hộ “nghiêm khắc” chống lại các công ty Trung Quốc và khuyến cáo rằng việc này sẽ có ảnh hưởng ngược đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

Ngày 23/1, Hoa Kỳ áp đặt thuế quan cao đối với mặt hàng máy giặt và bảng pin mặt trời trong một động thái được xem là phương cách của Tổng thống Donald Trump nhằm bảo vệ công ăn việc làm cho dân Mỹ. Những biện pháp này bị Trung Quốc và Hàn Quốc lên án.

Chính phủ Mỹ cũng vừa mới đây bác bỏ kế hoạch của công ty Trung Quốc Ant Financial muốn thâu tóm công ty chuyển tiền Mỹ MoneyGram International Inc. vì những lo ngại về an ninh. Đây là thỏa thuận quan trọng nhất của Trung Quốc bị cấm dưới chính quyền ông Trump.

Chính phủ Mỹ đã có lập trường cứng rắn đối với việc bán các công ty Mỹ cho các thực thể Trung Quốc, giữa lúc đã có những căng thẳng trong quan hệ thương mại hai nước, với việc Washington quyết tâm thu hẹp thâm thủng mậu dịch với Trung Quốc vốn đã lên tới mức 347 ngàn tỉ đô la trong năm 2016.

Ông Richard Liu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc JD.com nói công ty ông không những chỉ muốn vượt qua công ty Alibaba như là một công ty bán lẻ trên mạng lớn nhất Trung Quốc, mà còn muốn trở thành công ty toàn cầu. Tuy nhiên, giống như các Tổng giám đốc Trung Quốc khác, ông Liu nói ông thấy khó xâm nhập thị trường Mỹ.

Hiện nay công ty đang nhắm vào thị trường Đông Nam Á và sẽ tìm cách tăng trưởng trong vùng cả về mặt tổ chức lẫn việc mua lại các công ty địa phương.

Vào tháng 1 năm nay, JD.com cho hay đã đầu tư vào một công ty thương mại điện tử của Việt Nam là Tiki.vn, động thái mới nhất trong khuôn khổ cú đẩy chiến lược vào khu vực, nơi mà Alibaba và Amazon cũng đã có những đầu tư đáng kể trong năm qua.