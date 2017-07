Tấn công tự sát tại tòa đại sứ Iraq ở Afghanistan, IS nhận trách nhiệm

Bốn kẻ tấn công tự sát mang trên người bom có sức công phá lớn hôm thứ Hai 31/7 đã tấn công đại sứ quán Iraq ở thủ đô Kabul của Afghanistan. Các giới chức Afghanistan xác nhận tin này nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công qua kênh thông tin Amaq của họ.

Bộ Nội vụ Afghanistan cho hay vụ vây hãm sứ quán Iraq vẫn tiếp tục nhưng lực lượng an ninh đã giải cứu an toàn các nhân viên ngoại giao, và chỉ có một viên chức an ninh bị thương.

Bộ nói rằng một trong những kẻ ném bom đã kích nổ bom trên người tại cổng chính, mở đường cho những kẻ liều chết khác xông vào sứ quán Iraq.

Các vụ tấn công do nhóm chủ chiến thực hiện ở thủ đô Kabul đã giết hại hàng loạt thường dân trong năm nay.

Một phúc trình của LHQ cho biết thành phố Kabul chiếm đến 20% tổng số 1.600 ca tử vong nơi thường dân do xung đột vũ trang gây ra ở Afghanistan trong sáu tháng đầu năm 2017.

Quân Taliban và các phần tử chủ chiến trung thành với IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công bạo lực tại Afghanistan.