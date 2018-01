Tác giả sách về Trump lên tiếng, nói tất cả phụ tá coi Trump ‘như trẻ con’

Tác giả của một cuốn sách phơi bày nội tình Nhà Trắng trong năm đầu tiên dưới quyền Tổng thống Trump hôm thứ Sáu cho biết ông có nói chuyện với Tổng thống trong khi viết cuốn sách này. Phát biểu này mâu thuẫn với lời khẳng định của ông Trump rằng ông chưa bao giờ nói chuyện với tác giả và không cho phép bất kỳ sự tiếp cận nào.

Cuốn sách của Michael Wolff "Fire and Fury: Inside the Trump White House" (Lửa và Thịnh nộ: Bên trong Nhà Trắng của Trump) ngay tức thì trở thành cuốn sách bán chạy nhất vào ngày thứ Sáu. Nhà xuất bản quyết định phát hành sớm mấy ngày so với dự định sau khi một số trích đoạn được đăng tải trong tuần này khơi ra một cơn bão lửa chính trị, những đe dọa kiện tụng từ luật sư của ông Trump và một nỗ lực nhằm ngăn cuốn sách xuất bản.

Cuốn sách, bị ông Trump bác bỏ là đầy những lời dối trá, cho thấy một Nhà Trắng hỗn loạn, một tổng thống thiếu chuẩn bị sau khi giành chiến thắng bầu cử năm 2016, và những phụ tá dè bỉu khả năng của ông Trump. Ông Wolff nói với đài NBC hôm thứ Sáu rằng tất cả các phụ tá của ông Trump đều nói với ông rằng họ coi ông ta như một đứa trẻ.

"Tôi hoàn toàn có nói chuyện với tổng thống. Dù ông ấy có nhận ra đó là cuộc phỏng vấn hay không, tôi không biết, nhưng chắc chắn nó không phải là thông tin được yêu cầu không công khai," ông Wolff nói trên chương trình "Today" của NBC. Ông nói thêm rằng ông đã nói chuyện với những người nói chuyện với ông Trump hàng ngày, "đôi khi hàng phút."

Khi được yêu cầu làm rõ ý của ông là gì khi ông viết toàn bộ những người trong nhóm nội bộ của ông Trump đều nêu nghi vấn về việc ông có đủ năng lực cho chức vụ tổng thống, ông Wolff nói, "100 phần trăm những người xung quanh ông ta ... Tất cả họ đều nói ông ta như trẻ con."

Tối thứ Năm, ông Trump viết trên Twitter, "Tôi không hề cho phép tác giả cuốn sách ba láp này (thật ra từ chối ông ta mấy lần) tiếp cận Nhà Trắng! Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông ta cho cuốn sách này."

"Toàn nói láo, trình bày không đúng sự thật và những nguồn không hề tồn tại," ông Trump nói thêm.

Những trích đoạn công bố trước đó cũng gây rạn nứt công khai giữa tổng thống và Steve Bannon, cựu chiến lược gia trưởng của ông và từng là một phụ tá vận động tranh cử hàng đầu, liên quan tới những bình luận của ông Bannon trong cuốn sách về ông Trump và gia đình ông.

Phản ứng của ông Bannon trước vụ việc vẫn bình lặng. Trong các cuộc phỏng vấn với trang tin cánh hữu Breitbart News sau khi tin tức loan đi, ông gọi ông Trump là "người tuyệt vời" và cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ chủ trương của tổng thống.

Nhà Trắng nói cuốn sách này đầy lỗi và các quan chức chính quyền cũng như chiến dịch tranh cử đã phản bác những sự kiện được mô tả trong cuốn sách.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders, người gọi cuốn sách này là rác rưởi, hôm thứ Sáu rằng ông Wolff chỉ nói chuyện ngắn gọn với tổng thống và không được tiếp cận rộng rãi.

"Đây là người bịa ra rất nhiều chuyện để cố gắng bán sách," bà Sanders nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh Fox News.

Trong một dòng tweet hôm thứ Sáu, ông Trump gọi cuốn sách này là một nỗ lực nữa nhằm bôi nhọ ông vì bất kỳ sự thông đồng nào giữa chiến dịch tranh cử của ông và Nga "đang cho thấy hoàn toàn là một vụ bịp bợm."

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra sự thông đồng khả dĩ như một phần trong cuộc điều tra rộng hơn về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016. Ông chưa loan báo bất kỳ kết luận nào.