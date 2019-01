Tổng thống Trump muốn an toàn rút quân Mỹ khỏi Syria

Tổng thống Trump muốn đảm bảo an toàn cho binh sĩ Mỹ khi rút khỏi Syria và không thay đổi lập trường rút quân, Tòa Bạch Ốc ngày 7/1 nói, một ngày sau khi cố vấn an ninh quốc gia của ông phát họa những điều kiện rút quân có thể mất nhiều tháng.

“Tổng thống không thay đổi lập trường, khi ông đề cập đến mục tiêu chính yếu của ông là bảo đảm sự an toàn của binh sĩ chúng ta cũng như sự an toàn của các đồng minh chúng ta,” nữ phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Mercedes Schlapp nói với kênh Fox News. Bà nói tiếp “Và do đó, Bộ Quốc phòng sẽ đưa ra kế hoạch hành quân để an toàn rút các binh sĩ của chúng ta.”

Vào ngày Chủ Nhật, cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc John Bolton thêm một điều kiện mới đối với việc rút quân Mỹ khỏi Syria là Thổ Nhĩ Kỳ phải đồng ý bảo vệ đồng minh người Kurd của Mỹ.

Ngày Chủ Nhật 6/1 ông Trump nhắc lại là Hoa Kỳ sẽ rút quân khỏi Syria nhưng việc này có thể không xảy ra sớm. Quyết định bất thình lình của ông Trump loan báo rút quân để lại nhiều câu hỏi chưa được trả lời, chính yếu là liệu các chiến binh người Kurd hoạt động tại miền bắc Syria cùng với lực lượng Mỹ có bị kẻ thù lâu đời là Thổ Nhĩ Kỳ tấn công hay không.

Trong một chuyến viếng thăm một căn cứ không quân Mỹ tại Iraq tháng 12 vừa qua, ông Trump nói các cấp chỉ huy quân đội Mỹ đã liên tiếp yêu cầu triển hạn 2.000 binh sĩ Mỹ tại Syria -yêu cầu mà cuối cùng ông bác bỏ vì ông nói Nhà nước Hồi Giáo phần lớn dã bị đánh bại.