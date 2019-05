Số phận Chung ‘Con’ sẽ ra sao?

Kịch cũ, diễn viên mới

Vở kịch đã trở nên quá nhuần nhuyễn về Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ ‘Nhôm’ lại có bề tái hiện vào năm 2019, với kịch bản hoàn toàn cũ mà chỉ thay bằng một lớp diễn viên mới.

Ai đã mật báo cho Bùi Quang Huy để ông chủ Nhật Cường Mobile bỏ trốn ngay trước mũi Bộ Công an, Nguyễn Xuân Phúc và cả ‘Tổng tịch’ Nguyễn Phú Trọng mới ốm dậy?

Hàng loạt đồn đoán và ám chỉ trong dư luận, trên mạng xã hội và trên mặt báo quốc doanh từ trước khi Hội nghị trung ương 10 diễn ra vào trung tuần tháng 5 năm 2019 về sân sau Bùi Quang Huy của Chung ‘Con’, tức Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, giờ đây trở nên phức tạp hơn hẳn bởi sự biến mất của Huy.

Một lần nữa kể từ năm 2012, Bộ Công an lại bị hố, phải chịu một scandal cay đắng và chắc chắn đang phải mở cuộc điều tra xem ‘kẻ phản bội’ nằm trong đội ngũ các đồng chí ‘còn đảng còn mình’ là ai.

Bởi vào ngày 14/5/2019, chính Bộ Công an thông báo là đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Bùi Quang Huy và 8 người khác vì tội “Buôn lậu và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Nhưng đến ngày 19/5/2019, cũng Bộ Công an lại thông báo Bùi Quang Huy đã bỏ trốn từ ngày 9/5.

Có nghĩa là Bùi Quang Huy đã có đến 5 ngày để dư dả thời gian chuẩn bị mọi thứ và đào tẩu trước khi lệnh bắt có hiệu lực.

Vở kịch chỉ được tái công diễn nhưng vẫn còn nguyên giá trị lịch sử ‘và giá trị ‘nghệ thuật’ của nó. Cả Dương Chí Dũng vào năm 2012, Trịnh Xuân Thanh năm 2016 và Vũ ‘Nhôm’ năm 2017 đều đã được mật báo bởi những người ‘trong ngành’ và đều có thời gian để cao bay xa chạy.

Sau khi bị bắt lại ở Campuchia và bị đưa ra tòa, cựu tổng giám đốc Vinalines Dương Chí Dũng đã khai về một ‘ông anh trên Bộ Công an’ đã mật báo để Dũng kịp thời đào thoát chỉ ít tiếng đồng hồ trước khi lực lượng cảnh sát điều tra từ từ bước vào nhà y theo một cung cách rất ‘đúng quy trình’. Khi đó, đã ồn ào dư luận về kẻ mật báo chính là Phạm Quý Ngọ - thứ trưởng Bộ Công an. Nhưng rất may cho Ngọ là ông ta đã tránh bị truy tố vì căn bệnh xơ gan cổ trướng trong bụng ông ta đã không thể tránh khỏi cửa địa ngục.

Nhưng vụ Trịnh Xuân Thanh đầy kỳ bí thì lại khác hẳn, bởi cho tới nay vẫn không có bất kỳ công bố nào bởi bất kỳ quan điều tra nào về việc nhóm nào hoặc quan chức cao cấp nào đã bắn tin và mở đường cho Thanh ‘ra đi tìm đường cứu nước’ ở tận Đức.

Ngoài ra, cũng có sự khác biệt là hai trường hợp Dương Chí Dũng và Vũ ‘Nhôm’ đã chỉ trốn thoát suýt soát trước lệnh bắt và ngay trước mũi trinh sát công an, còn Trịnh Xuân Thanh và Bùi Quang Huy thì khá ung dung vì có hẳn một số ngày quý báu, không những đào thoát thành công mà còn có thể chuyển tiền ra nước ngoài để ‘mưu sinh’ về sau này.

Hẳn phải có nguyên do rất đặc biệt khiến Bùi Quang Huy bỏ lại toàn bộ cơ sở kinh doanh ở Việt Nam để bỏ trốn. Nguyên do đó có liên quan đến quan chức cao cấp?

Ai là đạo diễn vụ Bùi Quang Huy biến mất?

Sát thời điểm diễn ra Hội nghị trung ương 10 vào giữa tháng 5 năm 2019, một số tờ báo quốc doanh chợt ồn ào vụ ‘bắt Nhật Cường Mobile’, dù đây chỉ là một doanh nghiệp thuộc loại trung và chẳng có tiếng tăm gì. Chẳng bao lâu sau đó, thêm một đồn đoán ồn ào khác hé lộ: Nhật Cường là sân sau của Chung ‘Con’.

Bầu không khí ồn ào trên xuất hiện cùng với tin ngoài lề về việc Nguyễn Đức Chung đang có khả năng được cơ cấu vào diện ‘cán bộ cấp chiến lược’, nhưng còn cao hơn thế - tức cơ cấu vào hàng ủy viên ‘Bê Xê Tê’ (Bộ Chính trị) tại đại hội 13 diễn ra vào năm 2021.

Đường tiến thân của Chung ‘Con’ là hanh thông đáng kinh ngạc: từ một điều tra viên bình thường, chẳng bao lâu Nguyễn Đức Chung đã trở thành giám đốc công an Hà Nội, để sau đó được đặt vào ghế quản lý hành chính cao cấp và màu mỡ nhất thủ đô cộng sản.

Song trong cái chính trường giỏ cua con này kéo cẳng con kia ở Việt Nam, quy luật bất thành văn là cái gì hoặc kẻ nào đi nhanh quá đều không hay ho gì. Loại ‘tuổi trẻ tài cao’ như Chung ‘Con’ mà được cơ cấu vào Bộ Chính trị thì hẳn sẽ đụng phải cặp mắt hình viên đạn của không ít kẻ máu mê quyền lực khác.

Trong trường hợp Bùi Quang Huy không bỏ trốn mà đã bị bắt, có thể mức độ xung đột nội bộ giữa phe đánh và phe bị đánh trong đảng không đến mức quá gay gắt, mà thông thường bằng vào thái độ ‘thành khẩn khai báo’ của Huy trong trại tạm giam mà sẽ có thể hiện ra một động tác thỏa hiệp giữa hai phe.

Nhưng khi Bùi Quang Huy đã bỏ trốn vụ việc không còn là ‘chuyện nhỏ’ nữa, mà đương nhiên cống hiến cho phe đánh một cái cớ đầy thuyết phục để vụ việc ‘sân sau quan chức’ này được đẩy lên cho cấp Bộ Chính trị xử lý. Khi đó và nếu đúng là Chung ‘Con’ dính với Bùi Quang Huy, không chỉ bởi mối quan hệ sân sau mà còn bằng vào những gì mà một số quan chức và cả báo chí nhà nước đã ám chỉ ‘ai đó đã báo tin’ để Huy biến mất, số phận của Nguyễn Đức Chung - quan chức từng không ít lần xảo trá lật lọng với dân oan Đồng Tâm - sẽ không chỉ dừng ở mức ‘thuyên chuyển công tác’,., mà còn có thể theo chân những đàn anh ở Tổng cục Tình báo Bộ Công an (đã giải thể) theo cách bị giáng chức, mất chức hoặc thậm chí phải đi ‘viết nhật ký’.

Bài học xương máu gần gũi nhất và sống động nhất chỉ mới xảy ra vào năm 2017: Đinh La Thăng - một quan chức dầu khí và bộ trưởng giao thông vào thời Nguyễn Tấn Dũng dám cười khẩy vào cặp mắt kính đẫm nước mắt của Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trung ương 6 vào năm 2012, đã chẳng còn biết trời cao đất dày là gì khi không còn cái lá chắn ‘Anh Ba X’ mà lại dám ngự ngay trong Bộ Chính trị và cái ghế bí thư thành ủy TP.HCM. ‘Trèo cao ngã đau’ như ông bà khuyên răn là thế.