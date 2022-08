Số ca COVID-19 mới ở Việt Nam tăng gấp ba, nhiều thứ tư thế giới

Sau thời gian tạm lắng, số ca COVID-19 ở Việt Nam đã vọt lên gấp ba lần chỉ sau một ngày, góp phần đưa nước này vào danh sách bốn nước có số ca mắc mới nhiều nhất thế giới, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).



Số liệu của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy trong ngày 11/8, Việt Nam ghi nhận 6.775 ca mắc COVID-19 mới, so với 2.010 ca chỉ một ngày trước đó.



Cũng số liệu của Bộ Y tế cho thấy, trong những ngày đầu tháng 8, số ca COVID-19 mới ở Việt Nam chỉ quanh quẩn quanh mốc 2.000 ca mỗi ngày.



Với số ca mắc tăng nhanh như vậy, lần đầu tiên trong nhiều tháng, Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới nêu tên là một trong 4 nước có số ca mắc mới cao nhất trong một tuần, sau Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.



Theo giải thích của Bộ Y tế do báo Tuổi Trẻ dẫn lại, số ca mắc mới trong ngày tăng là vì tỉnh Nghệ An báo cáo bổ sung 4.408 ca trong ngày 11/8, còn tính trong phạm vi tuần lễ thì các tỉnh Thái Nguyên và Hải Phòng cũng báo cáo bổ sung thêm 550.000 ca vào hệ thống quản lý ca bệnh toàn quốc.



Tuy nhiên, khác với lúc đỉnh dịch cách nay hơn một năm với hàng trăm cả tử vong mỗi ngày, trong vòng 24h qua cho tới 17h30 ngày 11/8, Việt Nam không ghi nhận thêm ca tử vong nào vì COVID-19. Điều này, theo các quan chức y tế trong nước, là do Việt Nam có độ phủ vaccine cao cho người dân.



Xét về con số tuyệt đối, thì từ đầu dịch đến nay Việt Nam ghi nhận trên 11 triệu ca nhiễm, xếp thứ 12 trên tổng số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo số liệu của WHO được Tuổi Trẻ dẫn lại. Nhưng nếu xét về tỷ lệ ca nhiễm trên một triệu dân, thì quốc gia này xếp thứ 112.



Cho đến nay, Việt Nam đã báo cáo trên 43 ngàn ca tử vong, tương đương 0,4% tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 thế giới tính theo con số tuyệt đối, nhưng xếp thứ 134 tính theo số ca tử vong trên 1 triệu dân.



Mặc dù vaccine được ghi nhận là góp phần giảm tỷ lệ tử vong sau khi mắc COVID-19, nhưng tình hình tiêm chủng ở Việt Nam diễn ra rất chậm chạp do sự thờ ơ của người dân bất chấp sự tuyên truyền, vận động của chính quyền các cấp.



Theo số liệu của Bộ Y tế do báo Tuổi Trẻ dẫn lại thì đã có hơn 70 triệu liều vaccine mũi 1 được tiêm cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, nhưng con số này qua mũi 3 và mũi 4, tức mũi nhắc lại, lần lượt là gần 49 triệu và trên 11 triệu mũi.



Tính ra, trong số những người dân Việt Nam đã tiêm mũi một, chỉ có 1/7 quyết định tiêm tới mũi thứ tư.



Thậm chí, để thúc đẩy các tỉnh chạy đua chích ngừa COVID-19, Bộ Y tế Việt Nam mỗi ngày còn ‘điểm mặt’ những tỉnh nào đứng chót bảng về tốc độ tiêm vaccine. Những tỉnh này được nêu tên công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng.



Có những tỉnh như Nghệ An, Đà Nẵng hay Bạc Liêu có tỷ lệ tiêm mũi thứ tư đạt ở mức rất thấp, lần lượt là 26,5%, 37,5%, và 39,6% trong số những người trên 18 tuổi.



Theo tìm hiểu của VOA, ngoài những băn khoăn về tác dụng phụ, như lời đồn về ‘giảm trí nhớ’, hay thái độ chủ quan với dịch, nhiều người dân Việt Nam không muốn chích thêm mũi vaccine bổ sung hay cho con cái mình đi chích ngừa vì ‘có chích cũng như không’.



Một số người cho biết họ vẫn nhiễm, thậm chí tái nhiễm, với lần nhiễm sau nặng hơn lần nhiễm trước mặc dù đã được chích ngừa.