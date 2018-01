Phạt Vietjet vì diễn bikini 'uy hiếp an toàn bay'

Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam hôm 30/1 xử phạt hãng hàng không Vietjet 44 triệu đồng vì vụ diễn bikini trên chuyến bay đặc biệt đón đội tuyển bóng đá Việt Nam U23 về nước sau trận chung kết giải Vô địch châu Á U23 tại Thường Châu, Trung Quốc.

Mặc dù không đồng tình với màn “tiếp thị quá lố” của Vietjet, nhưng một nhà báo trong nước cho rằng quyết định xử phạt là một hành động “đẩy bóng” của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, dẫn đến quyết định phạt với lý do “thiếu thuyết phục” của Thanh tra Cục Hàng không.

Thông tin với báo chí, Cục Hàng không Việt Nam nói việc tổ chức sự kiện trình diễn bikini trên chuyến bay của Vietjet “tuy không làm mất an toàn chuyến bay nhưng có thể gây uy hiếp an toàn”.

Ngoài số tiền phạt 44 triệu, Vietjet còn nhận văn bản “khuyến cáo vi phạm lần thứ nhất” từ Cục Hàng không Việt Nam.

Bình luận với VOA, nhà báo Võ Văn Tạo từ Việt Nam, nói: “Tôi thấy lý do đấy hoàn toàn không thuyết phục. Không có gì là mất an toàn bay trong chuyện các cô ấy lên múa may, bá vai bá cổ chụp hình với các thành viên của đội bóng”.

Bình thường - không bình thường

Theo nhà báo Võ Văn Tạo, chính phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng cộng với sự ủng hộ của báo chí đã “buộc các cơ quan chức năng phải lên tiếng” đối với sự việc “có thể bình thường ở nước khác, nhưng lại không bình thường ở Việt Nam”.

“Chỗ này thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ‘đẩy trái bóng’ sang cho Thanh tra Cục Hàng không. Theo quan điểm của tôi, điều đó không đúng”, ông Tạo nói.

“Đáng lẽ việc xử lý vụ này, theo quan niệm, luật pháp và tập quán của Việt Nam, thì phải là chức năng của Bộ Văn hóa mới đúng, vì đây là việc không phù hợp với văn hóa của Việt Nam chứ không phải là thang quy định của hàng không”.

Quyết định phạt còn bao gồm xử phạt hành chính với cá nhân ông Lưu Đức khánh, Giám đốc điều hành của Vietjet, và tiếp viên trưởng của chuyến bay. Trong đó, ông Lưu Đức Khánh bị “khuyến cáo bằng văn bản”, còn tiếp viên trưởng bị phạt hành chính 4 triệu đồng vì “không báo cáo kịp thời cho cơ trưởng chuyến bay”.

Nhà báo Võ Văn Tạo nói việc xử phạt các cá nhân trên là “vô lý” vì hẳn phải có sự đồng ý, được “bà Thảo OK” (Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo) thì người mẫu mới được lên chuyên cơ để trình diễn theo hợp đồng, chưa kể một số nguồn tin nói trên chuyến bay còn có sự một số quan chức cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Nhà báo Võ Văn Tạo cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng “nhậu nhẹt, bia ôm, trụy lạc” được xem là “phổ biến” và “bình thường” trong giới quan chức Việt Nam sẽ có tác động xấu lên các tài năng trẻ tuổi của Việt Nam.

Thiệt hại

Hôm 28/1, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã được đón tiếp về nước như những anh hùng khi giúp Việt Nam lần đầu tiên giành cúp bạc trong một giải đấu cấp châu lục.

Việt Nam đã đưa ra kế hoạch “thưởng công” và quyết định mướn chuyên cơ đón cầu thủ vào phút chót, sau khi U23 liên tục đạt được “kỳ tích”, đưa Việt Nam đến trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển U23 Uzbekistan.

Báo Tuổi Trẻ cho biết ý tưởng thuê “chuyên cơ” đột xuất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã khiến cho Vietnam Airlines thất thu vì không kịp bù lấp vào số ghế (44 ghế) bị hủy.

Bình luận trên trang Facebook cá nhân, Luật sư Nguyễn Văn Quynh nói việc lãnh đạo VFF gấp rút ban hành công văn chỉ đạo hủy 44 vé của Vietnam Airlines để nhận tài trợ chuyến bay của Vietjet còn gây thiệt hại cho Liên đoàn Bóng đá về số tiền vé đã mua chuyến bay quốc tế.

Vietjet là hãng hàng không giá rẻ mới nổi của Việt Nam, vốn được quốc tế biết tiếng là “hãng hàng không bikini” sau chiến dịch tiếp thị liều lĩnh với hình ảnh các tiếp viên mặc bikini.

Tuy nhiên, hình ảnh trình diễn bikini trên chuyến bay đón các tuyển thủ U23 Việt Nam hôm 28/1 của Vietjet đã làm “dậy sóng” dư luận khi nhiều người cho rằng màn trình diễn trên là quá “lố bịch”, “rẻ tiền” và “buồn nôn”. Thậm chí, cộng đồng mạng còn đổi tên hãng hàng không thành “Vietsex” hay “Vietjerk” sau khi những hình ảnh được cho là “phản cảm” lan truyền trên mạng.

Trước phản ứng của dư luận, ngay tối cùng ngày, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc của Viejet, đã lên tiếng xin lỗi Liên đoàn bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo, Ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ.

Bà Thảo nói đây là tiết mục ngẫu hứng, tự phát từ ban tổ chức hậu cần chuyến đi, và một diễn viên đã tự ý xin chữ ký, chụp hình cùng cầu thủ và tự đưa lên mạng xã hội, gây bức xúc cho cộng đồng mạng.

Sau kiện trên, nhiều người Việt đã kêu gọi tẩy chay Vietjet vì tiết mục được cho là “rẻ tiền” này.

Theo nhận xét của nhà báo Võ Văn Tạo, ngoài tập tục văn hóa, một nguyên nhân khác khiến người Việt Nam phản ứng mạnh là vì yếu tố chính trị lồng khoác vào thể thao, khi đa số người dân xem các cầu thủ chính là đại diện cho “màu cờ, sắc áo” của họ.