Ông Ca chỉ là thêm một... ‘ca’!

Phần 1

Bốn ngày sau khi tiến hành khám xét tư gia và tạm giữ ông Đỗ Hữu Ca – Thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, hôm 22/2/2023, Công an Quảng Ninh loan báo đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với bị can là ông Ca.

Vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” phát sinh từ vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” và “vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV). Trong quá trình điều tra, công an Quảng Ninh phát giác Công ty Nhiệt điện Đông Triều tham gia mua bán hóa đơn để “trốn thuế”. Khi điều tra thêm hoạt động “mua bán hóa đơn, chứng từ” thì phát giác Công ty Xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương đứng phía sau một nhóm doanh nghiệp chuyên kinh doanh... “hóa đơn, chứng từ” trong hàng chục năm qua tại hàng chục tỉnh, thành phố với... “doanh số” đến 7.500 tỉ. Do vậy, vợ chồng, cháu ông chủ Công ty Xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương và ba người khác bị bắt...

Chuyện chưa ngừng ở đó bởi sau đó, thân nhân của vợ chồng ông chủ Công ty Xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương tố cáo đã giao cho ông Ca 35 tỉ để... “chạy án” nhưng không hiệu quả như đã... đặt hàng!

Theo Công an Quảng Ninh, ông Ca nhìn nhận có nhận tiền nhưng... “không chủ động thông báo đến cơ quan chức năng để tiến hành lập biên bản, bàn giao lại số tiền mà giữ ở trong nhà” nên bị xem là... “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (1).

***

Thiên hạ đã ôn lại “trận đánh đẹp” hồi 2012 ở Tiên Lãng – Hải Phòng mà ông Ca muốn đưa vào “giáo trình” nên kẻ viết bài này không muốn bàn thêm. Chỉ muốn lưu ý là sau “trận đánh đẹp” khiến toàn quốc rúng động ấy, ông Ca vẫn được phong tướng!

Đâu phải tự nhiên mà thân nhân vợ chồng ông chủ Công ty Xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương tìm đến tư gia của ông cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, tự nguyện giao cho ông ta 35 tỉ.

Công an nhân dân Việt Nam phải như thế nào thì người ta mới tin là có thể... “chạy án” và đi tìm những người như ông Ca. Ông Ca chỉ là thêm một “ca”. Đã có vô số “ca” liên quan đến các ông tướng công an và “ca” nào cũng xứng đáng đưa vào “giáo trình”.

Ví dụ, năm 2012 – thời điểm công an Việt Nam khởi tố vụ án “tham ô tài sản” xảy ra ở Công ty Sửa chữa tàu biển Vinalines (mua ụ nổi đã hết hạn sử dụng với giá 2,3 triệu Mỹ kim rồi nâng lên thành... 19 triệu Mỹ kim, chưa kể còn áp dụng phương thức này trong nhiều dự án đầu tư khác để nâng khống giá trị, chiếm đoạt số tiền tính bằng ngàn tỉ), ông Dương Chí Dũng (cựu Tổng Giám đốc, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines) đột nhiên biến mất ngay trước ngày công an thực hiện lệnh bắt. Sau khi bị dẫn độ về Việt Nam, phải ra tòa, trước tòa, ông Dũng khai chính ông Phạm Quý Ngọ - Thượng tướng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban chuyên án Vinalines gọi điện thoại để khuyên ông bỏ trốn... Ông Dũng còn khai thêm nhiều chuyện động trời khác...

Chẳng hạn một người tên Tiệp từng giúp bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát) giao cho ông Dũng 20 tỉ để ông Dũng chuyển cho ông Ngọ. Theo lời ông Dũng, lúc đó nhân vật tên Tiệp bảo ông Dũng: “Anh yên tâm đi, tôi đã gặp và báo cáo với anh Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, để anh Quang có ý kiến với anh Ngọ và anh Quang sẽ điện cho anh, để anh Ngọ không can thiệp hay gây khó cho doanh nghiệp nữa...

Cũng theo lời ông Dũng: Sau đó ít ngày, tôi có đến thăm gia đình anh Quang. Ngồi ở phòng khách có hai anh em, anh Quang tự nói ra những chuyện đó. Chính anh Quang Bộ trưởng nói ra và tôi cũng báo cáo lại với anh Quang là: Anh Ngọ có giới thiệu công ty như thế... Anh Quang bảo chú cứ làm đúng nguyên tắc, đúng luật. Chọn đơn vị nào có năng lực, kinh nghiệm, có uy tín tham gia. Không phải ngại ai can thiệp cả. Ông Dũng còn khai thêm ông từng đưa 30.000 mỹ kim cho hai sĩ quan của C48 [2]...

Không rõ có phải vì thành khẩn như đã tường thuật hay không mà kết quả chung thẩm vẫn là ông Dương Chí Dũng bị phạt tử hình. Tháng sau (2/2014), ông Phạm Quý Ngọ đột tử (3). Cả đơn tố cáo mà ông Dương Chí Dũng gửi nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước sau phiên xử sơ thẩm lẫn lời khai của ông tại phiên xử phúc thẩm chỉ khuấy động dư luận được một thời gian ngắn rồi rơi tõm vào quên lãng. Toàn bộ hệ thống tư pháp, từ Tòa án, Viện Kiểm sát tới Bộ Công an không làm gì cả, trừ chuyện Bộ Công an công bố quyết định khởi tố phóng viên Nguyễn Hùng của BBC (4) vì trong tường thuật về phiên phúc thẩm ông Dũng đã... ám chỉ Thiếu tướng Trần Quang Tiệp - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trong khi Dũng khai tên người đưa tiền là ‘Tiệc’ (5)...

Tháng 4/2016, ông Trần Đại Quang thôi làm Bộ trưởng Công an để đảm nhận vai trò Chủ tịch Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

***

Ông Ca gia nhập lực lượng công an nhân dân năm 17 tuổi và phục vụ lực lượng này 44 năm (1975 – 2019), đã từng được đào tạo tại Trường Công an Hải Phòng, Trường Văn hóa – Ngoại ngữ của Bộ Công an, Đại học An ninh nhân dân. Trong công việc từng là cán bộ công an huyện, Đội trưởng An ninh, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an Hải Phòng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an Hải Phòng, Giám đốc nên chắc chắn là một cá nhân lão luyện về mặt nghề nghiệp.

Ông Ca còn nổi tiếng là giàu có - chủ thửa đất có diện tích đến 7.000 mét vuông được làm kè, dựng tường bao cạnh bờ sông Giá. Diện tích xây dựng trên thửa đất này được ước đoán cả ngàn mét vuông, ngoài khu nhà ở còn có khu nhà thờ, khu nhà ăn... Bởi sự đồ sộ ấy, đã từng có cơ quan truyền thông cho rằng, ông Ca lấn sông để xây dựng dinh thự nguy nga này nhưng chính quyền địa phương khẳng định, một nửa diện tích là đất hương hỏa, nửa còn lại do gia đình ông Ca mua thêm, không hề lấn chiếm (6).

Có đúng là ông Ca nhận 35 tỉ nhưng “không chủ động thông báo đến cơ quan chức năng để tiến hành lập biên bản, bàn giao lại số tiền mà giữ ở trong nhà” chấp nhận bị khởi tố vì “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hay rút kinh nghiệm từ những... Dương Chí Dũng?

(còn tiếp)

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/ong-do-huu-ca-nhan-bao-nhieu-ti-dong-de-chay-an-20230223081843984.htm

(2) https://giaoduc.net.vn/duong-chi-dung-khai-gi-ve-nhung-lan-hoi-lo-nguoi-cua-bo-cong-an-post136923.gd

(3) https://petrotimes.vn/tuong-pham-quy-ngo-tu-tran-161129.html

(4) https://www.bbc.com/vietnamese/blogs/2014/04/140424_duong_chi_dung_and_the_millions_blog

(5) https://vov.vn/phap-luat/khoi-to-vu-an-vu-khong-lien-quan-den-bai-bao-dang-tren-bbc-323292.vov

(6) https://soha.vn/chu-tich-xa-noi-ve-thong-tin-biet-phu-cua-gia-dinh-tuong-do-huu-ca-rong-hang-nghin-met-lan-song-20190813200848849rf20190813200848849.htm