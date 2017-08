Nhà Trắng sắp ra chỉ dẫn thi hành lệnh cấm quân nhân chuyển giới tính

Nhà Trắng dự kiến sẽ sớm đưa ra hướng dẫn cho Lầu Năm Góc để thi hành sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm người chuyển giới tính phục vụ trong quân đội.

Một bản thông tri, được báo The Wall Street Journal đưa tin và sau đó được xác nhận bởi các quan chức nói chuyện với báo The New York Times và hãng tin Reuters, sẽ cho Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis sáu tháng để thực thi kế hoạch được khởi xướng trong một loạt những dòng tin mà ông Trump đăng trên Twitter vào cuối tháng 7.

Chính sách này sẽ cho Lầu Năm Góc khả năng thải hồi các quân nhân dựa trên tiêu chuẩn là liệu họ có thể được điều động tới các vùng chiến tranh hay tham gia vào các nhiệm vụ khác hay không. Chính sách này cũng sẽ từ chối tiếp nhận những người chuyển giới tính muốn nhập ngũ và sẽ chấm dứt chi tiêu cho các phác đồ điều trị y tế cho các quân nhân chuyển giới tính hiện thời.

Ông Trump trong những dòng tweet nói rằng ông đưa ra quyết định này dựa trên điều mà ông nói là "chi phí y tế hết sức to lớn và sự xáo trộn liên quan tới những người chuyển giới tính trong quân đội."

Quyết định này được một số người thuộc thành phần bảo thủ nòng cốt của ông hoan nghênh, nhưng cũng vấp phải sự phản đối dữ dội từ các nhà lập pháp và những người vận động cho nhân quyền.

Quyết định này được đưa ra một năm sau khi Lầu Năm Góc dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama loan báo các quân nhân chuyển giới tính sẽ được phép phục vụ một cách công khai.

Sau khi có tin về việc thi hành kế hoạch của ông Trump, tổ chức Chiến dịch Nhân quyền nói trên Twitter rằng Tổng thống "không biết gì về việc làm người chuyển giới tính hoặc phục vụ trong quân đội có ý nghĩa như thế nào."

"Những quân nhân chuyển giới tính đã được điều động, liên tục chứng minh rằng điều quan trọng là khả năng của họ hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải bản dạng giới tính," tổ chức này nói.

Theo nghiên cứu của tổ chức RAND Corporation, có khoảng 4.000 binh sĩ chuyển giới tính hiện đang phục vụ trong quân đội Mỹ.