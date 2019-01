Không bỏ tù cựu đại tá an ninh đánh chết anh trai

Một trong những vụ án của năm 2018 sẽ còn gây tranh cãi trong năm mới là

vụ xét xử cựu Đại tá an ninh Nguyễn Anh Tuấn, trú tại Hà Nội đánh anh trai của mình bị thương nặng và sau đó qua đời.

Vụ xử diễn ra đúng ngày Giáng Sinh 25/12 sau vài lần trì hoãn.

Mặc dù ông Tuấn, 59 tuổi, cùng con trai Nguyễn Đức Bình, 24 tuổi, và hai người khác đánh ông Nguyễn Mạnh Hồng, 61 tuổi, gây thương tích 13% và sau đó đã chết, toà đã chỉ kết án treo cho cả hai bố con ông Tuấn trong vụ tra tấn liên quan tới tranh chấp nhà đất ở Vân Đồn, Quảng Ninh.

Các báo Việt Nam không dám nói ông Tuấn công tác ở đâu cho tới khi nghỉ hưu cách đây chừng một năm mà chỉ nói thuộc một cơ quan an ninh của Bộ Công an.

Nhìn bức ảnh hai vợ chồng ông Hồng bị em trai và cháu đánh làm cho mặt mũi biến dạng và ảnh chụp hiện trường có thể thấy sự hung hãn và thú tính của nguyên đại tá an ninh và của người con trai. Tôi rùng mình nghĩ cảnh nếu tội phạm nào chẳng may bị cựu đại tá an ninh này hỏi cung khi ông còn đương chức thì sự thể sẽ ra sao.

Bà Cao Thị Hoan, 45 tuổi, vợ ông Hồng, được trang tin VTC dẫn lời kể thêm diễn biến sau khi hai vợ chồng bị đánh bằng tay chân và bằng búa tới mức máu me be bét: “Tôi bảo tôi xin cầm máu cho chồng tôi thì nó [Nguyễn Đức Bình, con cựu Đại tá Tuấn] bảo “con kia mày nói cái gì, mày ngồi yên đấy… mày đan tay lên đầu cho tao… không mày chết.”

Bà Hoan cũng nói cựu Đại tá Tuấn còn nhằm vào cằm bà đá ngược từ dưới lên nhưng chính người con ông Tuấn gạt được ra và cú đá chỉ sượt cằm. “Nếu… thằng con nó không gạt thì chắc chết lúc đấy rồi.”

Vụ tra tấn hai vợ chồng ông Hồng và bà Hoan diễn ra sau khi xảy ra tranh chấp giữa hai vợ chồng này và gia đình ông Tuấn, người vốn đã bỏ tiền ra để xây nhà từ đường trên mảnh đất đứng tên bố của cả hai ông Hồng và Tuấn. Ông Hồng là người từ trước tới nay vẫn ở mảnh đất này và bà Hoan nói ông Tuấn chỉ quay trở về tìm anh và xây nhà từ đường sau khi có dự án phát triển Vân Đồn. Bà Hoan cũng nói lúc đầu ông Tuấn nói xây nhà xong sẽ vẫn để ông Hồng ở nhà đó nhưng sau này đổi ý và không cho hai vợ chồng ông bà ở nhà mới xây.

Vụ đánh người xảy ra vào buổi sáng 9/3/2018 khi ông Tuấn cùng con trai và hai thanh niên tìm về nhà ông Hồng với lý do di chuyển bát hương của người cha hai ông ra Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội nơi ông Tuấn và gia đình sinh sống. Riêng chuyện chỉ để đưa một bát hương về Hà Nội mà cựu đại tá phải đưa thêm ba thanh niên đi cùng đã là chuyện vô lý. Còn vô lý hơn nữa khi đại tá khai thuê hai thanh niên đi cùng ở chợ người với giá 200.000 đồng mỗi người cho cả ngày, và giờ không còn biết họ ở đâu mà tìm.

Đương nhiên là người làm trong ngành công an tới bậc đại tá ông thừa biết cách khai thế nào cho có lợi cho bản thân. Và dường như toà án cũng vào hùa với Đại tá Tuấn khi tách một vụ án to ra làm hai vụ án nhỏ hơn. Họ nói khi nào xác định được danh tính của hai thanh niên lạ mặt kia thì xử một vụ khác. Thực tế đây có nhiều dấu hiệu của vụ hành hung người có tổ chức và được dàn dựng công phu. Thêm nữa, cả bà Hoan và ông Tuấn đều thừa nhận ông Tuấn và con trai đã ép ông Hồng và bà Hoan ký giấy ghi nợ hơn ba tỷ đồng cho ngôi nhà mà các luật sư nói chỉ đáng giá một tỷ. Toà cũng lại nói do không tìm thấy tờ giấy ghi nợ đó nên không thể xử ông Tuấn vào tội “chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra bà Hoan cũng nói bố con Đại tá Tuấn còn lấy đi của gia đình bà hai chiếc điện thoại nhưng cơ quan điều tra cũng không tìm ra được hai chiếc điện thoại này.

Ngoài những gì hai bố con ông Tuấn khai khi ra đầu thú tại công an Vân Đồn, Quảng Ninh, cơ quan điều tra dường như không điều tra thêm được gì trong gần 10 tháng kể từ khi vụ việc xảy ra. Các luật sư của phía bị hại cho rằng cơ quan điều tra có dấu hiệu bỏ lọt tội khi không tìm cách xác minh danh tính của hai thanh niên đi cùng bố con ông Tuấn. Họ nói thậm chí một việc đơn giản là kiểm tra các số điện thoại mà bố con ông Tuấn đã liên hệ để truy xem họ có gọi cho hai thanh niên lạ mặt kia trong ngày diễn ra vụ hành hung không mà cơ quan điều tra cũng không làm.

Và mặc dù ông Tuấn không bác bỏ chuyện buộc vợ chồng ông Hồng ghi giấy nợ hơn ba tỷ đồng, cơ quan điều tra cũng vẫn nói họ bỏ chuyện này sang một bên vì không tìm ra giấy ghi nợ. Nhờ những yếu tố có lợi cho bố con ông Tuấn này mà vị cựu đại tá và con trai chỉ bị án treo chứ không phải ngồi tù dù đánh người hết sức dã man. Trong khi đó tại Ninh Kiều, Cần Thơ, một thanh niên 21 tuổi đã bị cả toà sơ thẩm và phúc thẩm kết án tù 18 tháng cách đây hơn một tháng vì cầm ly nước đánh vào mặt một phụ nữ gây thương tích 15%. Vậy có thể hiểu muốn thoát cảnh ngồi tù thì cứ đánh người thương tích 13% cho dù sau đó người ta có chết chứ đừng gây thêm 2% nữa? Mà giám định của cơ quan nhà nước liệu có tin được không đây?