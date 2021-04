Cám ơn ông Trí giúp… trưng cầu dân ý

Trân Văn



Tuần này, ông Nguyễn Anh Trí – Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng Lao động và là người duy nhất tại Hà Nội tự ứng cử mà trúng cử Đại biểu Quốv hội khóa này - trở thành nhân vật bị cả mạng xã hội lẫn hệ thống truyền thông chính thức mỉa mai, chỉ trích vì… nịnh!

Ở cuộc họp được tổ chức vào ngày 29 tháng 3 để Quốc hội góp ý cho Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chủ tịch Nhà nước và chính phủ, ông Trí bảo rằng ông… cảm động vô cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước có mái đầu bạc trắng hiên ngang, với gánh sơn hà nặng trĩu hai vai, là trung tâm đoàn kết, khơi nguồn tự hào dân tộc… Ông Trí cũng là người nhận định rằng trong nhiệm kỳ vừa qua, chính phủ có… một Bộ Nông nghiệp “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Một Bộ Y tế kiên cường chống dịch. Một Bộ Lao động – Thương binh – xã hội luôn quan tâm đến đời sống an sinh của nhân dân. Một Bộ Công an kiên quyết, khôn khéo bảo vệ sự bình an cho đất nước. Một Bộ Quốc phòng đã làm hết sức mình để đất nước hòa bình. Rồi… Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương đã mở ra được những đại lý khai thông cho Việt Nam hội nhập hiệu quả. Bộ Tài nguyên - Môi trường trăn trở, lăn lộn với môi trường, với rừng núi. Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch với sự tiến bộ vượt bậc về thể thao, về bóng đá, sự thăng hạng liên tục của du lịch (1)...

Không may cho ông Trí là suy nghĩ của đại đa số dân chúng Việt Nam rất khác với phát biểu của ông nên rất nhiều người nói ông là… nịnh. Cũng đã có rất nhiều người như Lê Anh Hoài không nói mà làm thơ… Cỏ non xanh rợn chân trời. Người hiên ngang nịnh một người hiên ngang (2).

Không ít facebooker cho rằng phải xử lý ông Trí để ngăn chặn việc mượn nghị trường nịnh nguyên thủ. Thậm chí có facebooker như Vinh Râu thì muốn được thấy hệ thống chính trị, hệ thống công quyền hiện tại chém… ninh thần: Người xưa đã xem bọn nịnh là giặc. Biết giặc nịnh trong triều đình có thể hủy hoại cơ đồ quốc gia nên nhiều bậc thức giả muốn loại bỏ nó khỏi đời sống quan trường. Vì thế Chu Văn An mới dâng Thất trảm sớ đòi vua Trần chém đầu bảy tên nịnh thần cộm cán. Vì thế, Nguyễn Bỉnh Khiêm mới đòi vua Mạc chém đầu 18 nịnh thần có số má. Khi các vua không chịu chém, các ông cởi áo từ quan về nhà ẩn dật, quyết không thở chung bầu không khí với đám nịnh thần. Thời cộng sản dưới triều Tể tướng Phúc, cũng nhận thấy nguy cơ của giặc nịnh, luật chống nịnh được xem xét từ mấy năm rồi nhưng chưa thấy ban hành. Vì thế giặc nịnh nở rộ khắp nơi, trên quan trường, trong nghị trường, không thể dẹp được. Cả nước đang chờ xem, liệu có trảm sớ nào được dâng tấu để chém nịnh thần hay không (3)?

Cũng đã có những facebooker như Mai Pham, sau sự kiện vừa kể mới tìm hiểu về ông Trí: Vô facebook của ông nghị này thấy ông không chỉ làm nhạc đưa lên Youtube về “Có một mái đầu tóc bạc” mà ông còn múa nữa. Bài múa ông tham gia có tên "Giọt hồng đất lửa"! Mới đầu tuần mà em cười quá không tập trung làm việc được. Hận (4)!

Đáng lưu ý là trong vài ngày gần đây, nhạc phẩm “Có một mái đầu tóc bạc” do ông Trí viết và được Học viện An ninh dàn dựng rồi đưa lên You Tube đột nhiên có hàng ngàn người tìm xem. Dẫu có đến vài trăm bình luận nhưng không có ai tán thưởng. Có những người như Đạt Trần than: Tôn tộc đại quy. Tôn lộc đại nguy. Tôn tài đại thịnh. Tôn nịnh đại suy - Đề cao nòi giống ắt đại hòa hợp. Coi trọng bổng lộc ắt đại nguy nan Tôn trọng tài năng, ắt đại phồn thịnh. Ưa thích xiểm nịnh, ắt đại suy vong (5) .

Chẳng riêng Mai Phạm phát giác ông Trí dùng thắt lưng… trị giá gần… 4000 USD! Le Ngoc Son cũng phát giác chi tiết đó. Son kể rằng, nghe phát biểu của ông Trí ở nghị trường và xem nhạc phẩm của ông Trí, Son thấy… gai gai người vì… việc khó thế mà anh cũng làm được! Son cho rằng: Chuẩn bị tái ứng cử như thế vất vả quá. Bởi dân chúng phải chi tiền cho Quốc hội họp (mỗi ngày khoảng một tỉ), Son cảm thấy phí khi dân phải trả tiền cho các anh nịnh sỹ - một dàn nịnh ca lên đồng tập thể.

Lấy tư cách là một cử tri Hà Nội – nơi ông Trí là đại diện tại Quốc hội, Son nhắn hỏi ông Trí: Nhiệm kỳ vừa qua anh đã làm được gì cho chúng tôi hay chỉ biết phát biểu nịnh nọt…? Ở ngoài, có lúc anh thể hiện sự gần gũi với “các tầng lớp nhân dân”, “bệnh nhân nghèo”... nhưng trên nghị trường, anh khoác lên người toàn hàng hiệu, thắt lưng Hermes anh mang lúc nịnh nọt ở nghị trường, giá 3930 USD (gần 100 triệu đồng) là một sự xa xỉ, lạ lẫm với đại đa số cử tri nghèo chúng tôi.

Cũng với tư cách một cử tri Hà Nội, Son muốn ông Trí giải trình về việc có xung đột lợi ích hay không khi ông vừa là đại biểu quốc hội, vừa là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn MED GROUP (MEDLATEC), nơi vợ ông là Chủ tịch HĐQT, con trai là Tổng Giám đốc? Son nhấn mạnh: Sau khi khen một loạt lãnh tụ, bộ, ngành, anh còn bảo muốn gặp riêng lãnh đạo Bộ Y tế để bàn về... việc chống dịch. Là cử tri, với những gì anh thể hiện ở nghị trường, tôi có quyền nghi ngờ về sự trong sáng của anh!

Son nhắn ông Trí: Trí thức nên giữ cốt cách để xã hội noi gương. Uy vũ bất năng khuất - gặp quyền thế không sợ hãi, không luồn cúi. Là một người nghiên cứu khoa học, Son tin rằng: Khi một người có vấn đề về phẩm cách của trí thức thì phẩm chất của các công trình gọi là khoa học cũng nên được xem xét lại bởi những người có chuyên môn và với tư cách một cử tri Hà Nội, Son khẳng định: Tôi nhất quyết không bầu nếu anh tiếp tục ứng cử. Nhất quyết không, anh Trí ạ (6)!

Chẳng riêng những thường dân sử dụng mạng xã hội, những phát biểu của ông Trí cũng làm hệ thống truyền thông chính thức… ngứa ngáy. Một ngày sau khi ông Trí bày tỏ chuyện ông cảm động vô cùng với… mái đầu bạc trắng hiên ngang của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nhà nước, tờ Tuổi Trẻ đăng phiếm luận “Hòa Thân chẳng là đinh gì”. Theo đó, Hòa Thân – huyền thoại về nịnh trong lịch sử Trung Hoa – tự sự với hậu thế ở Việt Nam, đại loại: …Ta chạy mất dép khi nghe trong buổi họp phê và tự phê, một nhân viên phê sếp: “Ưu điểm của anh thì ai cũng biết, anh chỉ có khuyết điểm là làm việc quên cả bản thân mình”. Đến vô toilet mà nịnh kiểu này thì ta cũng xấu hổ: “Anh bận trăm công ngàn việc mà có thời gian vào đây à?”. Thời ta có nịnh, nhưng chưa trăm hoa đua nở, chưa thành công nghệ nịnh, chưa có luận văn tiến sĩ về nịnh, chưa đến mức thiên hạ chửi nịnh nặng nề như hiện nay: Nịnh thối, không ngửi được! Đấy, vậy mà ngàn năm bia miệng cứ nghĩ đệ nhất thiên hạ nịnh là Hòa Thân. Hậu thế có ai hiểu lòng ta (7)?

Cho dù đại đa số công chúng cho rằng ông Trí… nịnh, thậm chí… nịnh thối, song biết đâu ông Trí thật sự đã nghĩ, đã tin một cách chân thành như ông đã phát biểu? Tuy nhiên, bất kể ông Trí trung thực hay không, phản ứng dữ dội đối với phát biểu của ông, cũng như vô số bình phẩm, mỉa mai về… tóc bạc, tới mức, có facebooker như Le Duc Duc hỏi mọi người: Trend “tóc bạc hiên ngang” dự kiến đến khoảng ngày mô thì hết hot đây bà con (8)? – chính là một kiểu bày tỏ nhân tâm, dân ý mà không cần tổ chức trưng cầu!

