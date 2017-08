Nghi can tấn công Barcelona ‘chạy sang Pháp’?

Cảnh sát Tây Ban Nha đang truy lùng một nghi can trong vụ tấn công xe làm 13 người chết cho biết hôm 20/8 rằng họ không loại trừ khả năng nhân vật này đã vượt qua biên giới sang Pháp.



Reuters dẫn lời cảnh sát Tây Ban Nha cho hay rằng chiến dịch an ninh đang được tiến hành ở vùng Catalonia và trên khu vực biên giới với Pháp, trong khi họ truy tìm Younes Abouyaaqoub, 22 tuổi.



Nghi phạm sinh ra ở Marốc này là một trong 12 nghi can họ tin rằng vẫn còn đang bỏ trốn.



Những người khác đã bị bắt, bị cảnh sát bắn hay bị giết trong vụ nổ tại một ngôi nhà ở Catalonia một ngày trước vụ tấn công xe tải hôm 17/8 ở Las Ramblas, đại lộ nổi tiếng ở Barcelona.



Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin rằng Abouyaaqoub là nghi can lái chiếc xe, và đã bỏ trốn sau vụ tấn công.



Nhưng đại diện chính quyền cho biết rằng không thể xác nhận được ai là người lái chiếc xe gây chết người, nhưng cho hay rằng các nhà điều tra tin rằng chỉ có một người trên xe.



Nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, khi chiếc xe tải lao vào đám đông du khách và người dân địa phương đi dọc Las Ramblas, gây ra thương vong cho các nạn nhân từ 34 quốc gia.



Vài giờ sau đó, cảnh sát bắn chết 5 người đàn ông đeo thuốc nổ giả ở khu nghỉ dưỡng Cambrils bên bờ biển Catalan, sau khi chúng dùng ôtô đâm vào những người đi nghỉ rồi dùng dao đâm nhiều người, làm một phụ nữ thiệt mạng.