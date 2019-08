Nghệ sĩ Trung Quốc tẩy chay thương hiệu Coach và Givenchy

Các đại sứ thương hiệu ở Trung Quốc của các nhãn hàng thời trang từ Coach đến Givenchy đã hủy hợp đồng đại diện vì cho rằng các sản phẩm của những công ty này vi phạm chủ quyền của Trung Quốc khi coi Hong Kong và Đài Loan là các quốc gia, theo Reuters.

Đây là những thương hiệu mới nhất gặp rắc rối về các vấn đề chính trị ở Trung Quốc, vốn ngày càng quyết đoán hơn trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình và muốn các công ty nước ngoài làm kinh doanh ở Trung Quốc cũng phải tuân thủ theo.

Trước đó, hôm 11/8, nhãn hàng thời trang của Ý Versace và giám đốc nghệ thuật Donatella Versace của nhãn hàng này đã xin lỗi sau khi bị người sử dụng mạng xã hội Trung Quốc chỉ trích vì một trong những chiếc áo thun của họ có in rằng Hong Kong và Ma Cao là các quốc gia.

Siêu mẫu Liu Wen, đại sứ của nhãn hàng Coach ở Trung Quốc, cho biết trên mạng xã hội Weibo hôm 12/8 rằng cô đã hủy hợp đồng với nhãn hiệu có trụ sở ở New York vì sự cố tương tự, do in rằng Đài Loan là một quốc gia, mặc dù Bắc Kinh nói rằng hòn đảo tự trị này là một tỉnh phản loạn, theo Reuters.

“Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì những thiệt hại mà tôi đã gây ra do sự lựa chọn thương hiệu không cẩn thận của tôi!” cô Liu nói trên trang Weibo. Bình luận này của cô có tới hàng trăm ngàn lượt “thích”.

Cô viết thêm: “Tôi yêu quê hương, và tôi kiên định bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc.”

Công ty Coach, thuộc công ty mẹ là Tapestry Inc., cho biết đã phát hiện ra “sự thiếu chính xác nghiêm trọng” vào tháng 5/2018 và đã ngay lập tức thu hồi tất cả áo thun từ các kênh trên toàn cầu. Công ty này nói thêm rằng họ “thành thật” hối tiếc vì lỗi thiết kế.

“Chúng tôi cũng đã xem xét lại quy trình của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ và đã tăng cường quá trình phát triển sản phẩm nội bộ của chúng tôi để tránh sự cố tương tự xảy ra trong tương lai,” Coach cho biết.

“Coach tôn trọng và ủng hộ quyền chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.”

Tương tự, nam ca sĩ Trung Quốc Jackson Yee cho biết trên trang Weibo rằng anh cũng đã cắt đứt quan hệ với nhãn hàng Givenchy thuộc LVMH sau khi áo thun của nhãn hàng này bị chỉ trích vì có in thông tin Hong Kong và Đài Loan là các quốc gia.