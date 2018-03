Vụ đánh bạc triệu đô: Ngân hàng Singapore lên tiếng

Ngân hàng Singapore (Bank of Singapore) mới trả lời VOA Việt Ngữ, sau khi chính quyền Việt Nam tiết lộ rằng ông Phan Sào Nam, một trong các nghi can chủ mưu “đường dây đánh bạc nghìn tỷ”, "rửa tiền" và “gửi 3,5 triệu đôla” vào ngân hàng này.

Bộ Công An cuối tuần trước đã chính thức công bố các thông tin liên quan tới vụ án sử dụng mạng Internet để “chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác.

Theo Bộ này, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.500 tỷ đồng, và nhóm của ông Nam được hưởng gần 1.900 tỷ đồng.

Tình tiết mới trong ‘vụ đánh bạc triệu đô’

Việt Nam bắt tướng công an vì ‘tổ chức đánh bạc’

Tướng Vĩnh bị 'xác minh trách nhiệm'

Các nghi can được cho là đã hợp thức hóa các khoản tiền này bằng cách đầu tư vào các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, và chuyển tiền ra nước ngoài.

Bộ Công an cho biết rằng ông Nam đã “gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore”.

Trả lời VOA Việt Ngữ hôm 20/3, đại diện ngân hàng tư nhân này, ông Adriel Loh, người đứng đầu Bộ phận chuyên trách về Tuân thủ luật lệ Toàn cầu, không phủ nhận hay bác bỏ thông tin của Bộ Công an Việt Nam.

Nếu cần, chúng tôi sẽ thông báo với cơ quan chức năng liên quan và làm việc chặt chẽ với họ về các hành động thích hợp.

Ông Loh chỉ cho biết rằng Ngân hàng Singapore “luôn theo dõi các tài khoản của khách hàng để xem có các giao dịch đáng ngờ hay không”.

Ông nói thêm rằng ngân hàng này “luôn cảnh giác” và nếu phát hiện thấy điều gì bất thường thì “sẽ thông báo với cơ quan chức năng liên quan và làm việc chặt chẽ với họ về các hành động thích hợp”.

Trên trang web của mình, Bank of Singapore, hiện chưa có chi nhánh ở Việt Nam, nói rằng “các khách hàng của chúng tôi được bảo đảm về độ ổn định và an toàn không ai sánh được”.

Theo Bộ Công an Việt Nam, tới nay, cơ quan điều tra “đã khởi tố 83 bị can, tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, và hiện truy nã 8 bị can đang bỏ trốn”.

Vụ việc gây chấn động dư luận Việt Nam vì dính líu tới cả các cựu quan chức trong Bộ Công an.

Ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao, hôm 11/3 bị “khởi tố và bắt tạm giam” vì tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ít ngày sau đó, cơ quan điều tra cũng “đã làm việc” với trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát để “làm rõ thông tin trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng”.

Hồi đầu năm nay, trên mạng xã hội xuất hiện tin đồn ông Vĩnh và ông Hóa bị bắt nhưng chính quyền Việt Nam nhanh chóng bác bỏ thông tin này.