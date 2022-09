Nga nói họ oanh kích binh lính Ukraine ở một số vùng

Bộ Quốc phòng Nga ngày thứ Bảy nói rằng các lực lượng của họ đã oanh kích các vị trí của Ukraine ở một số khu vực của nước này, và cáo buộc Kyiv pháo kích gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Các lực lượng Nga tiến hành các cuộc tấn công ở khu vực Kherson, Mykolaiv, Kharkiv và Donetsk, bộ này nói, và nói thêm rằng các lực lượng Ukraine đã thực hiện một cuộc tiến công bất thành gần Pravdyne ở Kherson.

Mức độ độ bức xạ tại Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Châu Âu, vẫn ở mức bình thường, theo bộ này. Họ nói hai vụ pháo kích của Ukraine được ghi nhận gần nhà máy vào thứ Bảy.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ thông tin các lực lượng Ukraine pháo kích gần nhà máy ở miền nam nước này.

Nga và Ukraine đã nhiều lần cáo buộc nhau pháo kích vào nhà máy ở Zaporizhzhia. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế của Liên Hợp Quốc ngày thứ Năm thông qua một nghị quyết đòi Nga chấm dứt chiếm đóng cơ sở này.

Alexey Kulemzin, thị trưởng thành phố Donetsk ở miền đông Ukraine, do phe ly khai thân Nga kiểm soát, cho biết trên Telegram rằng bốn người thiệt mạng do pháo kích ở trung tâm của thành phố. Các mảnh vỡ của lựu pháo Caesar do Pháp sản xuất đã được tìm thấy, ông Kulemzin cho biết thêm.

Hãng thông tấn TASS trong khi đó dẫn nguồn là nhà chức trách địa phương ở vùng Belgorod của Nga cho biết một người thiệt mạng vì pháo kích của Ukraine.

Reuters đã không thể xác minh ngay tức thì các báo cáo từ chiến trường.

Trong những tuần gần đây, các lực lượng Ukraine đã chiếm lại lãnh thổ trước đây do lực lượng Nga nắm giữ ở khu vực đông bắc Kharkiv. Ở phía đông và nam, Nga đã tập trung lực lượng trong nhiều tháng ở các tỉnh Luhansk và Donetsk, để mở rộng lãnh thổ do phe ly khai do Moscow hậu thuẫn nắm giữ kể từ năm 2014.