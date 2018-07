New Zealand ‘tậu’ máy bay Mỹ, tuần tra Nam Thái Bình Dương

New Zealand đã đồng ý mua bốn máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8A Poseidon của Mỹ, hãng tin Reuters trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Ron Mark cho biết hôm 9/7.

Ông Mark cho biết, New Zealand đặt mua các máy bay trinh sát này thông qua chương trình bán hàng quân sự nước ngoài của Mỹ trị giá 1,6 tỷ đôla, bao gồm cả chi phí đào tạo. Các máy bay này sẽ hoạt động vào năm 2023.

Ông Mark nói với các phóng viên: “Duy trì năng lực tuần tra hàng hải là điều cần thiết cho an ninh quốc gia của New Zealand và tăng khả năng đóng góp cho các nỗ lực an ninh toàn cầu.”

Hôm 6/7, New Zealand ra một tuyên bố về chính sách quốc phòng cảnh báo rằng tầm ảnh hưởng đang gia tăng của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương có thể làm suy yếu sự ổn định của khu vực này.

Tuyên bố của New Zealand cũng ám chỉ đến sự căng thẳng về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố phần lớn chủ quyền lãnh hải.

Quyền Thủ tướng Winston Peters cho biết phía Trung Quốc đã lên tiếng về bản tuyên bố này.

Ông Peters nói với các phóng viên: “Trung Quốc nêu mối quan ngại của họ với với đại sứ của chúng tôi ở Bắc Kinh, trong khi đại sứ của họ ở đây cũng cũng nêu vấn đề tương tự với Bộ Ngoại giao New Zealand.”

Hôm 9/7 khi được hỏi về việc mua các máy bay này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, cho biết sự phát triển của Trung Quốc không gây ra mối đe dọa cho bất cứ ai.

Bà Oánh nói tại một cuộc họp báo: “Chúng tôi kêu gọi New Zealand nên hiểu đúng về Trung Quốc và quan hệ của chúng tôi với New Zealand, chúng tôi kêu gọi họ khắc phục các hành động sai trái và nên làm những gì có lợi cho sự tin tưởng lẫn nhau và hợp tác giữa Trung Quốc và New Zealand.”