New York Times: Quan chức cao cấp thứ ba ở Bộ Tư pháp Mỹ từ chức

Quan chức cao cấp thứ ba của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Rachel Brand, dự định sẽ từ chức sau khi tại nhiệm chỉ chín tháng, báo The New York Times loan tin, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang nhắm mục tiêu đả kích các quan chức chấp pháp cao cấp.

Bà Brand là người nắm quyền ngay sau Phó Bộ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein giám sát cuộc điều tra của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller về sự thông đồng khả dĩ giữa ban vận động tranh cử tổng thống của ông Trump năm 2016 với Nga, và liệu vị tổng thống Cộng hòa có tìm cách cản trở một cách bất hợp pháp cuộc điều tra đang diễn tiến hay không.

Ông Rosenstein hiện giám sát cuộc điều tra của ông Mueller vì Bộ trưởng Jeff Sessions đã thoái lui khỏi vụ việc này vào năm ngoái.

Việc bà Brand từ chức là dấu hiệu mới nhất về sự hỗn loạn tại các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, vốn bị ông Trump và các đồng minh Cộng hòa của ông liên tục đả kích trong những tháng gần đây. Tờ Times cho biết bà Brand sẽ từ chức, dẫn lời hai người đã được thông báo về quyết định của bà.

Tin tức về sự ra đi của bà diễn ra một tuần sau khi ông Trump cho phép công bố một bản ghi chú bảo mật do các nhà lập pháp Cộng hòa soạn thảo. Bản ghi chú này mô tả cuộc điều tra Nga, ban đầu do Cục Điều tra liên bang thụ lý và hiện do ông Mueller dẫn đầu, là sản phẩm của thiên kiến chính trị chống lại ông Trump tại Bộ Tư pháp và FBI.

Ông Trump cũng đã chỉ trích ông Sessions vì quyết định rút khỏi cuộc điều tra.

Vào ngày 2 tháng 2, chỉ vài giờ trước khi ông Trump chấp thuận cho công bố bản ghi chú của phe Cộng hòa, ông Sessions khen ngợi ông Rosenstein, quan chức cao cấp thứ hai của Bộ Tư pháp, và bà Brand, nói rằng họ "đại diện cho tố chất và sự lãnh đạo mà chúng tôi muốn có trong bộ."

Chưa có phát biểu nào từ bà Brand và phát ngôn viên Bộ Tư pháp về vụ việc này.