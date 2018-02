Mỹ: Xuất hiện dự luật di trú mang tính ‘thỏa hiệp’

Hai Thượng nghị sĩ ngày 5/2 tiết lộ một dự luật lưỡng đảng có tính cách thỏa hiệp về di trú nhằm bảo vệ những di dân “Dreamer” (tức những người vào Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ) và đồng thời cũng tăng cường an ninh biên giới với Mexico.

Tuy nhiên, dường như Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ dự luật ngay tức thì. Ông Trump tuyên bố bất cứ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc cấp ngân quỹ để xây dựng bức tường dọc theo biên giới Mexico mà ông đề nghị lâu nay. Ông Trump cũng đổ lỗi cho đảng Dân chủ gây bế tắc trong vấn đề di dân.

Dự luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain và Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons đề nghị có phạm vi nhỏ hẹp hơn so với kế hoạch do ông Trump đưa ra hồi tháng trước vốn bị các đảng viên cực đoan của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa chống đối.

Dự luật không đề nghị thay đổi sâu rộng hệ thống di trú và không bao gồm ngân khoản cho việc xây dựng bức tường, nhưng kêu gọi một phương thức để các Dreamer tránh khỏi bị trục xuất và được nhập tịch Mỹ, trong khi cũng tăng cường an ninh biên giới. Dự luật này sẽ dựa vào một số công cụ đa dạng, không chỉ là bức tường, để bảo đảm an ninh biên giới phía nam của nước Mỹ.

Trong một tuyên bố chung với Thượng nghị sĩ McCain, Thượng nghị sĩ Coons nói: “Dự luật …giải quyết hai vấn đề trọng yếu chúng ta đang đối mặt: bảo vệ những người thuộc diện DACA và đảm bảo an ninh biên giới.

Dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama thuộc đảng Dân chủ, theo chương trình DACA, những Dreamer được bảo vệ không bị trục xuất.

DACA sẽ hết hạn vào ngày 5/3 sau khi Tổng thống Trump hủy bỏ chương trình này vào mùa thu năm ngoái và yêu cầu Quốc hội đưa ra một giải pháp trước 5/3 năm nay.

Tháng trước, một Tòa án đã ngăn chặn chính quyền ông Trump chấm dứt chương trình DACA. Kháng cáo của chính quyền Trump hiện đang chờ phán quyết của Tối cao Pháp viện.

Dự luật Mcain-Coons tương tự như dự luật của hai đảng được đưa ra vào cuối tháng trước tại Hạ viện, hy vọng sẽ được chính thức giới thiệu cuối ngày 5/2.

Dự luật được đưa ra vào lúc Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát tìm cách tránh một đợt đóng cửa chính phủ nữa, khi ngân quỹ tạm thời cho chính phủ hoạt động hiện nay hết hạn vào ngày 8/2 tới.