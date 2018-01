Mỹ không bán công ty cho Trung Quốc vì lo ngại an ninh

Kế hoạch của Ant Financial nhằm thâu tóm công ty chuyển tiền MoneyGram của Hoa Kỳ đã thất bại hôm 2/1 sau khi bị một ủy ban của chính phủ Mỹ bác bỏ do lo ngại về an ninh quốc gia.

Đây là phi vụ chuyển nhượng nổi bật nhất với phía Trung Quốc bị ngăn chặn dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Theo Reuters, sự thất bại của thương vụ trị giá 1,2 tỷ đôla là cú giáng mạnh đối với ông Jack Ma, Giám đốc điều hành của tập đoàn Internet Alibaba. Cùng với các cổ đông khác, ông Ma cũng sở hữu Ant Financial.

Nhà tài phiệt từng xuất hiện với các quan chức hàng đầu Trung Quốc này đang tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của Ant Financial trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trên thị trường nội địa từ đối thủ Tencent.

Trong cuộc gặp một năm trước, ông Ma, một công dân Trung Quốc, từng cam kết với ông Trump về việc tạo một triệu công ăn việc làm ở Mỹ.

Cổ phiếu của MoneyGram đã giảm giá 8,5% sau thương vụ bất thành. Các công ty liên quan đã quyết định chấm dứt thỏa thuận sau khi Ủy ban về Đầu tư Nước ngoài ở Mỹ phản bác thỏa thuận do lo ngại rằng dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng các công dân Mỹ, theo Reuters.