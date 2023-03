Mỹ hạn chế thương mại 5 công ty TQ bị cáo buộc dính líu vào đàn áp người Uyghur

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden hôm 28/3 áp đặt các hạn chế thương mại mới đối với 5 công ty Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ đàn áp người thiểu số Hồi giáo Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) nhưng Trung Quốc bác bỏ, gọi cáo buộc này là “dối trá” nhằm kìm hãm Bắc Kinh, theo Reuters.

Theo báo cáo nửa năm 2021 của Hikvision, ít nhất 4 trong số 5 công ty phải đối mặt với các hạn chế mới lại chính là các hãng con của nhà sản xuất camera giám sát Trung Quốc này, bao gồm Luopu Haishi Dingxin Electronic Technology Co, Moyu Haishi Electronic Technology Co, Pishan Haishi Yong'an Electronic Technology Co và Urumqi Haishi Xin’an Electronic Technology Co.

Yutian Haishi Meitian Electronic Technology Co Ltd cũng được thêm vào danh sách đen này.

Hikvision không trả lời ngay đề nghị bình luận của Reuters.

Các công ty này “bị cho là có liên quan đến vi phạm nhân quyền và các hành vi xâm hại trong việc thực hiện chiến dịch đàn áp của Trung Quốc, giam giữ tùy tiện hàng loạt và giám sát bằng công nghệ cao đối với người Uyghur và các thành viên của các nhóm thiểu số Hồi giáo khác” tại khu vực Tân Cương, Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong một thông cáo trong trên công báo Federal Register.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng Hoa Kỳ “cố ý đàn áp các công ty Trung Quốc bằng những lời lẽ dối trá và chính trị hóa hoạt động kinh doanh và hợp tác kinh tế bình thường” và động thái của Hoa Kỳ là nhằm gây bất ổn cho Tân Cương và sử dụng các vấn đề này để kìm hãm Trung Quốc.

“Ý kiến cho rằng tồn tại cái gọi là đàn áp các nhóm thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương đã bị bác bỏ từ lâu,” bà Mao nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 29/3.

Bà cũng nói rằng Trung Quốc sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc.

Khi các công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách pháp nhân này, đồng nghĩa là các nhà cung cấp của Hoa Kỳ phải có giấy phép đặc biệt và khó xin được trước khi vận chuyển hàng hóa cho các công ty đó.

Hoa Kỳ ngày càng sử dụng danh sách này để nhắm mục tiêu vào các công ty Trung Quốc.

Hikvision đã bị đưa vào danh sách đen thương mại của Hoa Kỳ vào năm 2019 vì có liên quan đến vi phạm nhân quyền và xâm hại trong việc thực hiện điều mà các nhóm nhân quyền và các nhà hoạt động người Uyghur cho là chiến dịch đàn áp, giam giữ tùy tiện hàng loạt và giám sát công nghệ cao của Trung Quốc đối với người Uyghur và những người Hồi giáo khác ở Tân Cương.