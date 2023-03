Mỹ-Trung lời qua tiếng lại sau khi tàu Mỹ đi vào Biển Đông

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 24/3 nói rằng họ một lần nữa phải theo dõi và xua đuổi tàu khu trục USS Milius của Hải quân Mỹ đi vào ‘lãnh hải’ của họ ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa.

“Chúng tôi nghiêm khắc yêu cầu Mỹ ngay lập tức chấm dứt các hành động khiêu khích như vậy, nếu không sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng của những sự cố không lường trước,” một phát ngôn nhân cho biết trong tuyên bố từ Bộ Quốc phòng.

Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đang khẳng định quyền và tự do đi lại trên biển.

“Các yêu sách chủ quyền bất hợp pháp và rộng lớn ở Biển Đông đặt ra đe dọa nghiêm trọng đối với các quyền tự do trên biển, bao gồm tự do đi lại trên biển và trên bầu trời, thương mại tự do và giao thương không cản trở, và tự do có cơ hội kinh tế cho các nước ven Biển Đông,” Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố gửi qua email.

Các lực lượng của Mỹ hoạt động ở Biển Đông hàng ngày, Hải quân Mỹ cho biết.

Đây là ngày đối đầu thứ hai liên tiếp giữa hai siêu cường trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông.