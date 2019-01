Mỹ chế tài dầu khí, tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela

Chính quyền Mỹ ngày 28/1 ban hành các biện pháp chế tài sâu rộng lên công ty dầu khí quốc doanh PDVSA của Venezuela. Đây là trừng phạt tài chính mạnh tay nhất của Mỹ, tính tới thời điểm này, đối với nhà lãnh đạo độc tài theo chủ nghĩa xã hội của Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro.

Các chế tài này tăng cường áp lực buộc ông Maduro phải từ chức, chuyển giao quyền lực cho lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người tuần trước tự xưng là Tổng thống lâm thời Venezuela và được Mỹ cùng nhiều nước khác công nhận.

“Chúng ta tiếp tục phơi bày sự tham nhũng của Maduro và đồng bọn và hành động hôm nay đảm bảo rằng họ không thể nào tiếp tục cướp bóc tài sản của người dân Venezuela,” cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton phát biểu với báo giới tại Tòa Bạch Ốc.

Lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump phong tỏa các tài sản của PDVSA ở Mỹ, nguồn thu nhập lớn nhất của Venezuela và chủ nhân của công ty lọc dầu Mỹ Citgo Petroleum, tài sản ở nước ngoài quan trọng nhất của Venezuela.

Chính quyền Trump lâu nay chưa nhắm vào lĩnh vực dầu mỏ của Venezuela vì e rằng sẽ gây hại cho các công ty lọc dầu Mỹ cũng như làm tăng giá dầu đối với người tiêu dùng Mỹ và tăng thêm khó khăn cho người dân Venezuela.

Ông Bolton nói loan báo hôm nay sẽ ngăn không cho Tổng thống Maduro tiếp cận các tài sản của PDVSA trị giá 7 tỷ đô la và gây thiệt hại cho ông ta 11 tỷ đô la trong lĩnh vực xuất khẩu dầu trong năm tới.

Hoa Kỳ không nói rõ có ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu từ Venezuela hay không, một động thái mà các công ty lọc dầu Mỹ phản đối.

Hoa Kỳ quyết làm cho chính quyền Maduro kiệt quệ trong thu nhập dầu mỏ khi ông Maduro tuyên thệ nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ hai hôm 10/1 sau cuộc bầu cử bị xem là gian lận.

Ông Maduro tố cáo Mỹ cổ súy lật đổ ông và cương quyết không rời ghế Tổng thống được hậu thuẫn bởi Nga và Trung Quốc.

Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ khuyến cáo ông Maduro sẽ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của nhân viên ngoại giao Mỹ tại Venezuela cũng như sự an toàn của ông Guaido cùng các nhân vật đối lập.

Cố vấn Bolton dường như không loại trừ khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela dù hành động đó có nhiều phần chắc không xảy ra.

“Tổng thống đã nói rất rõ về chuyện này rằng tất cả mọi phương án đều được đặt lên bàn,” ông Bolton nhấn mạnh.