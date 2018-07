Mỹ cáo buộc Nga bóp ngẹt tự do báo chí sau khi đài RFE/RL bị phạt tiền

Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Moscow bóp nghẹt tự do báo chí và sự độc lập của truyền thông hôm thứ Sáu sau khi tòa án Nga phạt tiền Radio Free Europe/Radio Liberty (Đài phát thanh Tự do Châu Âu/Đài phát thanh Tự do) được chính phủ Mỹ tài trợ vì vi phạm luật "đại diện nước ngoài" của Nga.

RFE/RL cho biết tòa án phán quyết hôm thứ Năm rằng họ có tội vì không tuân thủ đầy đủ luật đại diện nước ngoài của Moscow và phạt 100.000 ruble (1.585 đôla Mỹ). Đài này mô tả đây là bước đi mới nhất trong một chiến dịch chống lại hoạt động của họ.

"Chính phủ Nga tiếp tục bóp nghẹt tự do báo chí và sự độc lập của truyền thông," phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói trong một thông cáo. "Chúng tôi lên án việc nhắm mục tiêu có chọn lọc vào Đài phát thanh Tự do Châu Âu/Đài phát thanh Tự do và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ theo luật của Nga về các cơ quan truyền thông 'đại diện nước ngoài.'"

Nga đã định danh RFE/RL và VOA là những đại diện nước ngoài vào tháng 12. Quyết định này bắt buộc hai cơ quan truyền thông này phải đưa một tuyên bố nhắc đến tư cách của họ là đại diện nước ngoài thêm vào bất kì thông tin nào họ đăng tải hoặc phát sóng đến khán giả Nga.

Việc định danh này được xem là một sự trả đũa cho những gì mà Moscow nói là áp lực không thể chấp nhận được của Mỹ đối với truyền thông Nga tại Mỹ.

Các quan chức tình báo Mỹ đã cáo buộc Điện Kremlin sử dụng truyền thông Nga mà họ tài trợ để ảnh hưởng cử tri ở Mỹ. Năm ngoái, Washington đã buộc đài truyền hình RT của Nga phải đăng ký chi nhánh tại Mỹ của họ là một đại diện nước ngoài theo luật của Mỹ.

Bà Nauert nói rằng Viện Duma Quốc gia Nga đã chấp thuận luật bổ sung này mà có thể cho phép chính phủ mở rộng việc định danh đại diện nước ngoài đối với các nhà báo cá nhân ngoài các cơ quan truyền thông.

"Hoa Kỳ một lần nữa kêu gọi chính phủ Nga tuân thủ cam kết của mình ... tôn trọng việc thực hiện các quyền tự do căn bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, ở Nga," bà Nauert nói.